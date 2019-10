Gà nhập khẩu vào Việt Nam có đảm bảo an toàn?

Gà ngoại giá rẻ "tấn công" Việt Nam

Theo Cục chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), chín tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 105,7 nghìn tấn thịt gà, tương ứng giá trị hơn 96,5 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu bình quân thịt gà tháng 8 là 910 USD/tấn, tương đương 21.500 đồng/kg, tháng 9 là 857 USD/tấn, tương đương 20.000 đồng/kg (chưa tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, chi phí, thủ tục nhập khẩu, bảo quản kho lạnh...).



Thịt gà nhập tăng cao trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Internet

Cục chăn nuôi dự kiến, năm 2019 Việt Nam nhập khẩu khoảng 150.000 tấn, loại có khả năng cạnh tranh với gia cầm trong nước là thịt đùi khoảng 90.000 tấn, chiếm hơn 10% so với thịt gia cầm, 13,5% so với thịt gà và 30,4% so với thịt gà công nghiệp.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, số lượng gà nhập vào Việt Nam đều được lấy từ các nước tiên tiến, có chất lượng cao như Hoa Kỳ (bình quân chiếm 61,8% tổng lượng nhập khẩu); tiếp theo là Brazil (13,1%) và Hàn Quốc (12,3%).

Thịt gà nhập khẩu tập trung vào hai loại là thịt gà đông lạnh nguyên con và thịt gà đông lạnh đã chặt, chiếm 98% tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gà; trong đó, đùi gà chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất (71,5%); tiếp theo là chân gà (8,7%), gà nguyên con (8,2%), cánh gà (5,8%), các bộ phận khác như mề, gan, da xương, sụn, phau câu… (5,8%).

Có thể thấy số lượng gà nhập vào Việt Nam có xu hướng tăng khiến nhiều người tiêu dùng đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm.

Chất lượng có bị bỏ ngõ?

Trước vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu cũng thông tin việc quản lý nhập khẩu đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn nói chung và thịt gà nói riêng hiện nay được Bộ NN &PTNN thực hiện theo quy định. Cụ thể, Bộ chỉ cho phép nhập khẩu từ các nước đã thỏa thuận và thống nhất với Việt Nam về yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm (ATTP) và mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với sản phẩm thịt xuất khẩu vào Việt Nam.

Đồng thời thực phẩm khi nhập khẩu phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về vệ sinh ATTP, kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y, tiêu chuẩn và mức giới hạn cho phép đối với vi sinh vật có hại, tồn dư hóa chất độc hại đối với thịt nhập khẩu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.



Theo Bộ NN&PTNN thịt gà nhập luôn được đảm bảo theo đúng quy định nhập khẩu. Ảnh: Internet

“Theo đó, các lô hàng thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu phải thực hiện lưu giữ tại khu vực cửa khẩu nhập, không cho phép đưa về bảo quản trong thời gian chờ kết quả kiểm dịch động vật, kiểm tra an toàn thực phẩm. Sản phẩm được các cơ quan thú y cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn nhiệt độ bảo quản...”, Cục xuất nhập khẩu ghi rõ.

Theo đó, thực phẩm sau khi kiểm tra đạt yêu cầu và được thông quan thì các doanh nghiệp nhập khẩu có thể bán trực tiếp thịt nhập khẩu cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng… hoặc vận chuyển về kho bảo quản bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y để tiêu thụ dần.