Ngoài hàm lượng vitamin C cao, ớt chuông còn giàu vitamin A và chất xơ dồi dào. Vì lý do này, chúng có thể có một số lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như cải thiện sức khỏe của mắt và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Do đó, ớt chuông là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Tốt cho não bộ

Ớt chuông chứa nhiều vitamin C, trên thực tế, ớt chuông chứa nhiều vitamin C hơn cả cam.

Ngoài việc mang lại những lợi ích sức khỏe như tăng cường khả năng miễn dịch và kiểm soát huyết áp cao, vitamin C còn được chứng minh là tốt cho chức năng nhận thức khi chúng ta già đi. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B6 trong ớt chuông đỏ được chứng minh có thể cải thiện chức năng não bộ và giúp tạo mới các tế bào thần kinh.



Ớt chuông tốt cho sức khỏe não bộ. Ảnh: NHẬT LINH

Một đánh giá nghiên cứu được công bố trên BMC Psychiatry cho thấy mỗi liên hệ giữ sự thiếu hụt vitamin C với cảm giác trầm cảm và chức năng nhận thức chậm hơn. Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, đã chứng minh rằng vitamin C có thể bảo vệ chống suy giảm nhận thức từ nhẹ đến nặng.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Trong thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, việc chăm sóc khả năng miễn dịch là quan trọng hơn bao giờ hết. Ớt chuông có chứa một lượng lớn vitamin A, được biết là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng, lượng vitamin A đầy đủ có thể bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh truyền nhiễm, nhưng lý do đằng sau điều này vẫn còn là vấn đề tranh luận. Theo Annual Review of Nutrition, đó có thể là do sự thiếu hụt vitamin A cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của chúng ta thông qua việc tái tạo một số hàng rào đường ruột sau khi bị nhiễm trùng. Vitamin A cũng cần thiết cho việc xây dựng các tế bào quan trọng chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Thúc đẩy tâm trạng tốt hơn

Ớt chuông chứa nhiều vitamin B6, được biết là có tác dụng cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Journal of Inherited Metabolic Disease, vitamin B6 có thể được sử dụng như một chất bổ sung để giúp giảm các triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta không thể có đủ lượng B6 đủ lớn chỉ trong ớt chuông, vì vậy nó không bao giờ được sử dụng như một phương pháp điều trị trầm cảm.

Giúp giảm mỡ

Ớt chuông, cụ thể là ớt chuông đỏ có chứa một hợp chất tự nhiên gọi là capsanthin. Hợp chất này tạo ra màu đỏ trong thực phẩm và cũng có thể được tìm thấy trong ớt cayenne, ớt và ớt bột.

Mặc dù vẫn cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về chủ đề này, nhưng các nhà khoa học đang bắt đầu phát hiện ra rằng việc tiêu thụ capsanthin có thể giúp giảm viêm và giảm cân.

Giúp giảm huyết áp

Ớt chuông có chứa một sắc tố màu tự nhiên gọi là quercetin. Sắc tố này là một phần của một nhóm flavonoid và nó hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể.

Quercetin có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm chống viêm, chống lại các tế bào ung thư, giảm nguy cơ bệnh tim và giảm huyết áp, theo Eat This, Not That.