Những thói quen ăn uống có thể dẫn đến bệnh ung thư

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trên toàn cầu trong những năm gần đây. Số người tử vong do ung thư một phần là do chế độ ăn uống. Cụ thể là do ít ăn rau và trái cây, thiếu hoạt động thể chất, hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu… Theo Boldsky, những thói quen thường gặp dưới đây có thể dẫn đến ung thư:



Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến ung thư. Ảnh: Internet

Uống quá nhiều rượu

Tiêu thụ rượu đã được chứng minh sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu đã cho thấy uống rượu hai lần một ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư trực tràng, ung thư vú... Rượu thúc đẩy sản xuất axit dạ dày, chúng có thể gây hại cho niêm mạc đường tiêu hóa.

Ăn thức ăn bị cháy

Thịt nướng bị cháy có thể gây ra các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư đường tiêu hóa. Phần cháy của thịt nướng có chứa các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, loại chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, ruột kết và ung thư tuyến tụy.

Ăn nhiều đồ hộp

Thực phẩm đóng hộp thường không lành mạnh và nguy hiểm, do thực phẩm được chứa trong hộp kim dễ ngấm vào thực phẩm. Những thực phẩm đóng hộp này khi tiêu thụ có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tố và thay đổi DNA, có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Uống soda ăn kiêng

Các nghiên cứu gần đây cho biết nhiều nhãn hiệu soda phổ biến có chứa hàm lượng 4-methylimidazole (một hợp chất được hình thành trong quá trình sản xuất một số chất tạo màu caramel) cao. Diet soda chứa chất làm ngọt nhân tạo, có liên quan đến việc tăng ung thư tuyến tụy và các loại ung thư khác. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng soda ăn kiêng cũng dẫn đến ung thư bàng quang và khối u não, theo Boldsky.