Những thói quen đơn giản vào buổi sáng giúp bạn giảm mỡ bụng

Khi nói đến giảm cân, có rất nhiều điều chúng ta phải làm và tránh. Từ việc hạn chế thói quen ăn uống đến tập thể dục đều đặn, mỗi việc nhỏ đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân.

Mỡ bụng vốn là một trong những loại mỡ cứng đầu nhất trên cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động thể chất và kế hoạch ăn uống hạn chế, bạn cũng có thể chuyển sang một số thói quen buổi sáng có thể giúp bạn cắt giảm mỡ bụng.

Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước

Nước là một phần quan trọng trong hành trình giảm cân của chúng ta và có những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên khác.



Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp loại bỏ các độc tố không lành mạnh trong cơ thể và giảm mỡ bụng. Ảnh: NHẬT LINH

Bắt đầu ngày mới bằng cách uống một cốc nước để bù lại lượng nước bị mất trong khi ngủ và giúp tăng cường trao đổi chất. Bên cạnh đó, uống một cốc nước vào buổi sáng cũng giúp thoải mãn cơn đói và giúp bạn tránh xa lượng calo nạp vào cơ thể.



Tham gia các bài tập cho vùng bụng tại nhà

Trước khi ăn sáng, hãy tập một bài tập thể dục cho vùng bụng. Nó không chỉ giúp săn chắc cơ mà còn đốt cháy chất béo tích trữ ở vùng bụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào các bài tập cardio ngắn sẽ có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Bổ sung probiotic

Để giảm mỡ bụng, điều quan trọng là bạn phải có một đường ruột khỏe mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số chủng vi khuẩn thuộc họ Lactobacillus có thể giúp bạn giảm cân và giảm mỡ bụng. Vì vậy, bổ sung probiotic không chỉ giúp duy trì hệ tiêu hóa tốt mà còn giúp loại bỏ được lớp mỡ bụng cứng đầu đó.

Uống một tách trà xanh

Nếu bạn thực sự muốn đốt cháy mỡ bụng thì thay vì uống trà hoặc cà phê, hãy chuyển sang uống một chút trà xanh. Trà xanh giàu catechin giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể và cũng làm giảm lượng mỡ trong cơ thể.



Trà xanh giàu catechin có thể giúp giảm cân hiệu quả. Ảnh: NHẬT LINH

Ăn một bữa sáng lành mạnh



Ăn một bữa sáng lành mạnh là chìa khóa để giảm cân. Do đó, bỏ qua nó không bao giờ là một lựa chọn tốt.

Đối với bữa sáng, hãy thử kết hợp các loại thực phẩm giàu chất xơ và protein, không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn cung cấp cho bạn năng lượng để tránh xa các loại thực phẩm giàu chất béo khác, theo The Times of India.