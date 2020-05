Phòng dịch COVID-19:Những lưu ý cần nắm khi kinh doanh ăn uống

Nhằm tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế và Ban quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai các nội dung về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Trong đó, với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, căn tin, nhà hàng, khách sạn, phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, người chế biến, phục vụ ăn uống cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thức ăn. Cần giữ khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên chế biến, phục vụ và người sử dụng thực phẩm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Những người có ít nhất một trong các triệu chứng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở.

Đối với các suất ăn sẵn, khi chuyển đi phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển.

Các khu vực chế biến thức ăn và khu ăn uống phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay và có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay cho người sơ chế, chế biến thực phẩm.

Khu vực ăn uống phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đủ bàn ghế và dụng cụ ăn uống riêng biệt cho từng người và bố trí khoảng cách giữa những người ăn uống. Có đủ thùng đựng rác thải, có nắp đậy và có lót túi.



Khu ăn uống phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay và có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay. Ảnh: Thecoffeehouse

Bên cạnh đó, với bếp ăn tập thể ở khu công nghiệp, chế xuất, doanh trại các đơn vị, bệnh viện, cơ sở giáo dục, trường học có đông người ăn uống cần bố trí ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng cách giữa những người ăn uống. Đồng thời thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Người ăn uống phải rửa tay sạch bằng xà phòng, sử dụng dung dịch khử khuẩn bàn tay trước và sau khi ăn uống; giữ vệ sinh, hạn chế di chuyển, không nói to, cười đùa trong khi ăn uống.

Đối với kinh doanh thức ăn đường phố, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 31, 32 Luật An toàn thực phẩm.

Người kinh doanh thức ăn đường phố phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm, thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Với thực phẩm, thức ăn ăn ngay phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn trước khi giao cho khách hàng.

Bên cạnh đó, người kinh doanh thức ăn đường phố cần bố trí đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho khách trước khi ăn uống. Không phục vụ cùng lúc quá đông người để bảo đảm khoảng cách an toàn.