Anh bán ô tô rồi đưa chìa khoá cho em đi trộm ô tô đã bán 28/04/2024 20:52

Ngày 28-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ hai anh em Nguyễn Tư Tuấn và Nguyễn Tư Dũng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe ô tô bị mất trộm.

Tuấn (44 tuổi, ngụ khối 12, phường Bến Thuỷ, TP Vinh) và Dũng (39 tuổi, ngụ xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương Nghệ An). Công an đã thu giữ tang vật xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, mang BKS 37K-111.54, trị giá 340 triệu đồng.

Như đã đưa tin, chiều 7-3, TĐH (39 tuổi, ngụ phường Hưng Phúc, TP Vinh) đậu xe trên ở ngõ trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh). Đến sáng 9-3, anh H ra lấy xe để đi thì phát hiện chiếc xe đã bị mất. Anh H trình báo cơ quan chức năng và lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm xe 37A-111.54.

Nguyễn Tư Dũng bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Cho đến chiều 15-3, một nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Chi đọc được thông tin “tìm kiếm ô tô bị mất cắp” đã sực nhớ trong sân khuôn viên của Trạm có xe đang phủ bạt của một người mang đến gửi. Qua kiểm tra đó là chiếc xe 37A-111.54 nên Công an xã Thanh Chi đã bàn giao cho Công an TP Vinh.

Công an TP Vinh lập chuyên án, điều tra cho thấy, Tuấn đã bán xe ô tô nói trên cho anh H, nhưng Tuấn vẫn giữ lại một bộ chìa khóa. Do nợ nần nên Tuấn đã bàn bạc với em trai là Dũng lấy trộm chiếc xe.

Nguyễn Tư Tuấn dù đã bán xe, nhưng sau đó lại đưa chìa khóa để em trai lấy trộm ô tô đã bán.Ảnh CA.

Tuấn đã đưa chìa khóa để Dũng lấy trộm ô tô rồi điều khiển xe lên xã Thanh Chi cất giấu.

Sau khi trộm ô tô, Dũng đã bỏ trốn vào TP.HCM và cắt đứt mọi liên lạc rồi thường xuyên thay đổi nơi ở. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24-4, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ được Dũng khi Dũng đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Ngày hôm sau, Công an TP Vinh thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn tại nhà riêng.