Áp dụng 5 điều chỉnh lối sống này để kiểm soát bệnh tăng huyết áp 28/06/2024 14:03

Huyết áp cao hay tăng huyết áp là mối quan tâm của toàn thế giới, ảnh hưởng đến hàng triệu người và nó thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” do thiếu các triệu chứng đáng chú ý. Bệnh có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ và các vấn đề về thận.

Thông qua việc áp dụng điều chỉnh lối sống, bệnh tăng huyết áp có thể được kiểm soát và đạt được mức huyết áp khỏe mạnh đồng thời giảm đáng kể nguy cơ biến chứng. Ảnh: Freepik.

Theo Tiến sĩ Mahesh DM, chuyên gia tư vấn – Nội tiết tại Bệnh viện Aster CMI ở Bangalore Ấn Độ, đã chia sẻ một số cách dễ áp ​​dụng để kiểm soát tăng huyết áp và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Áp dụng chế độ ăn DASH

Thực đơn DASH (Phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn tăng huyết áp) là một phương pháp hiệu quả để giảm mức huyết áp. Đó là cách ăn kết hợp trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu, tất cả đều góp phần mang lại một trái tim khỏe mạnh và sức khỏe tổng thể. Hãy đặt mục tiêu ăn ít nhất năm phần mỗi ngày.

Trái cây và rau quả: Kết hợp trái cây và rau quả tươi trong chế độ ăn uống của bạn vì chúng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, giúp điều hòa huyết áp.

Ngũ cốc nguyên hạt và hạt kê: So với ngũ cốc tinh chế, ngũ cốc nguyên hạt được tiêu hóa chậm hơn, dẫn đến lượng đường trong máu ổn định hơn và có khả năng làm giảm huyết áp. Hạt kê và yến mạch là những lựa chọn đặc biệt tốt do hàm lượng carbohydrate phức hợp cao. Những loại carbohydrate phức hợp này mất nhiều thời gian hơn để phân hủy thành đường, cung cấp năng lượng bền vững và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng, có thể tác động tích cực đến việc kiểm soát tăng huyết áp.

Những loại thực phẩm trên đều giàu chất xơ, thúc đẩy cảm giác no, khiến người ta cảm thấy no lâu hơn và không ăn nhiều, đặc biệt là những lựa chọn không lành mạnh.

Giảm lượng muối ăn vào

Natri là thủ phạm chính gây ra bệnh cao huyết áp. Nhiều người hấp thụ natri nhiều hơn giới hạn khuyến nghị hàng ngày. Vì vậy, bạn nên tránh thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều muối, bỏ qua việc thêm muối khi vào bàn ăn, hạn chế các lựa chọn như rau đóng hộp, dưa chua và nước sốt ăn liền.

Duy trì lối sống năng động

Hoạt động thể chất thường xuyên là chìa khóa để kiểm soát tăng huyết áp. Hãy tạo thói quen tập thể dục vừa phải ít nhất 30 phút trong hầu hết các ngày.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng trong thời gian dài có thể góp phần gây ra tăng huyết áp. Do đó bạn nên thư giãn và nghỉ ngơi, ưu tiên giấc ngủ. Dành thời gian cho những sở thích mang lại cho bạn niềm vui và giúp bạn thư giãn.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Giảm vài kg có thể giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát tăng huyết áp. Tập trung vào việc giảm cân lành mạnh bằng cách ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.