(PLO)- Các lực lượng Công an TP Bà Rịa và Công an thị xã Phú Mỹ đã khẩn trương truy đuổi, bắt giữ nam thanh niên sau vài tiếng lấy mô tô chuyên dụng của CSGT bỏ trốn.

Ngày 13-10, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lập hồ sơ, dựng lại hiện trường để xử lý một trường hợp bất ngờ nhảy lên xe mô tô chuyên dụng của chốt tuần tra thuộc Đội CSGT-Trật tự rồi bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, tối 12-10, chốt kiểm tra của Đội CSGT- Trật tự Công an TP Bà Rịa gồm sáu cán bộ chiến sĩ thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hùng Vương- Nguyễn Văn Trỗi.

Thời điểm này, cán bộ CSGT đã dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn với anh VĐK đang điều khiển xe máy. Anh K chở theo một thanh niên tên C (21 tuổi).

Qua thổi máy, CSGT xác định anh K vi phạm nồng độ cồn nên lập biên bản vi phạm.

Trong lúc này, C đứng bên cạnh anh K đã nhanh chân phóng lên mô tô chuyên dụng của CSGT đang dừng gần đó rồi bỏ chạy. Chiếc xe mô tô khi nổ máy đã bật đèn báo hiệu theo đúng quy định.

Xe mô tô chuyên dụng của CSGT. Ảnh minh họa: ATGT Bà Rịa

Ngay lập tức, chốt tuần tra đã thông báo, phối hợp cùng các lực lượng như CSGT- Trật tự, Hình sự... của Công an TP Bà Rịa, Công an thị xã Phú Mỹ khẩn trương chia ra các tổ truy tìm C. Một tổ khác được huy động để theo dõi qua camera an ninh các tuyến đường.

Do thời điểm này các tuyến phố còn đông người, C chạy vào các tuyến đường, hẻm nhỏ nên gây khó khăn cho công tác truy đuổi.

Đến khoảng hơn 2 giờ sáng 13-10, lực lượng công an đã bắt giữ C khi đang ở một nhà nghỉ thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ (qua trạm thu phí Long Sơn-PV).

Qua khai thác nhanh, lực lượng đã thu hồi xe chuyên dụng của CSGT mà C để ở khu đất gần nhà nghỉ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Rịa đã lập hồ sơ xử lý C theo quy định. Được biết C cũng có nhậu trước đó.

T. KHÁNH