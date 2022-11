Bà Rịa-Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023

(PLO)- Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị kiên quyết triệt phá các loại tội phạm nhóm, ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma túy, tội phạm tham nhũng...

Sáng 15-11, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Ban chỉ đạo 138) tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, trong đó có bảo đảm ANTT nhiều sự kiện lớn quan trọng của tỉnh sắp tới.

Tham dự sự kiện có các thành viên Ban chỉ đạo 138, huyện, thị, thành phố; các phường xã, đoàn thanh niên trên địa bàn; cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng với các phương tiện, xe chuyên dụng hiện đại được trang bị trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đảm bảo ANTT cùng tham gia lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đại diện ban tổ chức đã thông qua toàn văn văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giữ gìn môi trường an ninh trật tự ổn định, làm nền tảng vững chắc để triển khai hiệu quả các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế, được nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn phức tạp.

Theo quy luật, hoạt động những tháng cuối năm diễn biến sôi động sẽ tác động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng.

Tỉnh đang thực hiện đồng loạt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức các sự kiện quan trọng, Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023... Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đặt ra những thách thức và nhiệm vụ cao hơn so với những năm trước.

UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chỉ đạo “Mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm” trên địa bàn toàn tỉnh thời gian từ 15-11-2022 đến 5-2-2023.

Theo kế hoạch, các địa phương trong tỉnh và các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân bình yên đón Lễ, Tết và các sự kiện quan trọng của tỉnh…

Ông Đặng Minh Thông, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong phát biểu chỉ đạo đã tiếp tục nhấn mạnh: “Đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm của chúng ta được triển khai trong bối cảnh thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ trọng tâm về an ninh trật tự, các cấp, các ngành đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2022”.

Để đạt được mục đích, yêu cầu của đợt cao điểm đó là chủ động hoàn toàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ thì lãnh đạo các cấp cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm…

Nâng tầm công tác tuyên truyền phòng ngừa để mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm, phối hợp, ủng hộ các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các cấp, các ngành siết chặt công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, phát hiện sai phạm từ các hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ…

Thành viên Ban chỉ đạo 138 các cấp, nòng cốt là lực lượng công an triển khai các kế hoạch, phương án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định các mục tiêu tội phạm cụ thể để tấn công triệt phá hoặc làm tan rã; kiên quyết triệt phá các loại tội phạm băng ổ nhóm manh động, liều lĩnh; tội phạm sử dụng vũ khí; ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Các lực lượng đẩy mạnh truy bắt đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã. Không để tình hình sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra phức tạp, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại, quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, để nhân dân và du khách vui xuân, đón tết bình yên và hạnh phúc.

Đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay mặt các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Ông chỉ đạo toàn lực lượng chủ động, sẵn sàng, huy động đồng bộ, tối đa lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ, quyết liệt tấn công trấn áp toàn diện tội phạm.

Thi đua lập thành tích xuất sắc, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện quan trọng của tỉnh…

Sau lễ, các đơn vị nghiệp vụ trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, PCCC công an tỉnh, Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức diễu hành qua khán đài và một số tuyến phố mở thể hiện quyết tâm thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm theo kế hoạch đề ra.