Công an Ninh Thuận ra quân trấn áp tội phạm dịp cận Tết Nguyên đán

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận ra quân trấn áp các loại tội phạm "đường phố”, “tín dụng đen”, cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Sáng 15-11, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của UBND, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện từ ngày 15-11 đến ngày 5-2-2023.

Đại tá Hạnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh, trật tự và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại “tội phạm đường phố” “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, cá độ bóng đá. Nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân…

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhấn mạnh việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo khí thế để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2023.

Ngay sau lễ ra quân, Công an tỉnh Ninh Thuận đã diễu hành biểu dương lực lượng và tuyên truyền đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

HUỲNH HẢI