Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp nhận Mai Văn Kha (40 tuổi, tạm trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi sát hại vợ cũ và một người bạn.

Theo thông tin ban đầu, Kha và vợ là chị LTTD (38 tuổi) đã ly hôn.

Trưa 17-12, tại nhà một người bạn ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, Kha ngồi nhậu chung với vợ cũ, anh HTHN (40 tuổi) cùng một người bạn khác.

Đến khoảng 16 giờ chiều, mọi người rủ nhau ra nghĩa địa Kim Long để hát karaoke đến 21 giờ thì giải tán. Kha đi về nhà vợ cũ ở gần đó rồi quay lại nghĩa địa thì thấy anh N đang ngồi nhậu ở nghĩa địa một mình nên Kha đến ngồi nhậu chung.

Hung khí Kha dùng gây án. Ảnh: CTV

Trong lúc đang ngồi thì Kha thấy N có nhận cuộc điện thoại hẹn gặp một người nào đó tại nghĩa địa.

Kha nghi ngờ N hẹn gặp chị D nên quay về nhà chị D lén lấy một con dao tự chế đi ra nghĩa địa để tìm hai người. Khi đến nghĩa địa Kha thấy chị D và N đang ngồi cùng nhau có cử chỉ thân mật nên ghen tuông.

Kha dùng dao tấn công nhiều nhát vào chị D.

Anh N thấy vậy lao vào xô xát, can ngăn cũng bị Kha đâm. Hậu quả anh N và chị D tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Kha đến Công an xã Kim Long đầu thú. Công an huyện Châu Đức đã tiếp nhận Kha và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

P. ĐỨC- T. KHÁNH