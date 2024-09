Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính 04/09/2024 20:50

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trên toàn quốc hiện nay vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập, nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam, nước bạn Lào và Campuchia. Ngoài ra, trên 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang nhưng thiếu thông tin.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu hiện còn khoảng 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 1.700 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ. Có rất nhiều gia đình đã theo dõi, tìm kiếm thông tin của người thân qua trang thông tin điện tử chính thức về tìm mộ liệt sĩ nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc định danh hài cốt liệt sĩ đó có đúng là người thân mình hay không.

Cạnh đó, do đặc thù điều kiện thời tiết ở Việt Nam nóng ẩm, các liệt sĩ nằm xuống cũng không có điều kiện chôn cất cẩn thận nên thời gian phân hủy nhanh. Vì vậy, việc định danh ADN của các liệt sĩ để đưa các anh về lại với gia đình chính là việc làm cấp thiết.

Thân nhân của liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc định danh hài cốt liệt sĩ đó có đúng là người thân mình hay không. Ảnh minh họa: TK

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhấn mạnh mục đích của kế hoạch là khẩn trương xác định danh tính của toàn bộ thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin; rà soát, xây dựng dữ liệu thông tin liệt sĩ và nhân thân đầy đủ, chính xác. Thực hiện thu mẫu, vận chuyển, phân tích thông tin ADN (mtADN) cho toàn bộ các liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân, cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước...

Triển khai kế hoạch ngay trong năm 2024

UBND tỉnh giao công an tỉnh tiếp nhận danh sách thân nhân chuyển về từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (nếu có) thực hiện rà soát, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ. Song song đó là thu thập, cập nhật, điều chỉnh nếu thiếu hoặc có sai sót; cập nhật vào hệ thống đối tượng theo diện “thân nhân liệt sĩ”, đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho công dân.

Công an tỉnh được giao phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, các tổ chức chính trị - xã hội để rà soát, làm sạch thông tin nhân thân liệt sĩ và tạo lập kho dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với các Tổ công tác thu thập, vận chuyển mẫu trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu luôn quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách trong đó có thân nhân của liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN THÚY

Sở LĐ-TB&XH chủ trì rà soát, thống kê danh sách thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính và nhân thân gia đình có liệt sĩ chưa xác định thông tin hài cốt có thể thu mẫu đối sánh.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp rà soát hiện trạng hài cốt liệt sĩ, gồm các trường hợp đã được quy tập, các trường hợp đang được quy tập, các trường hợp chưa được quy tập về các nghĩa trang…

Chủ trì, tổng hợp kinh phí và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH kinh phí thực hiện phân tích ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để thực hiện.