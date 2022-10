Bạn có đang ăn uống sai cách trong giai đoạn chuyển mùa?

(PLO)- Nếu không bổ sung dinh dưỡng đúng cách, bạn sẽ dễ đối mặt với những cơn cám cúm, ho, sốt... khi thời tiết giao mùa.

Giao mùa cũng là một trong những thời điểm khiến bạn dễ đối mặt với những cơn cảm vặt, ho, sốt… Chính vì thế, theo các chuyên gia dinh dưỡng của The Bridge Chronicle, ngoài chế độ sinh hoạt lành mạnh thì dinh dưỡng cũng trong những phương thức giúp bạn nâng cao sức đề kháng trước những thời tiết thay đổi.

Theo đó, Tờ The Bridge Chronicle đã đưa ra một số thực phẩm có thể giúp chúng ta thích nghi tốt hơn với sự thay đổi.

Vitamin C

Mặc dù có một số e ngại về vai trò của vitamin C trong việc cải thiện khả năng miễn dịch nhưng dù sao nó cũng là một trong những biện pháp thúc đẩy khả năng miễn dịch của cơ thể trở nên tốt hơn. Tuy nhiên không phải nào chúng ta cũng phải ăn trái cây như cam, quýt, bưởi, ổi để tăng lượng vitamin C. Nhiều loại rau khác nhau vẫn rất giàu vitamin C như bông cải xanh, kim chi, súp lơ trắng…

Chính vì thế, hãy đa dạng các món ăn chứa vitamin C tự nhiên để cơ thể nhận được thêm nhiều dưỡng chất khác từ những thực phẩm này. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý, vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt và ngay cả một chút nhiệt cũng có thể khiến chúng bị giảm hàm lượng, do đó với những thực phẩm giàu vitamin C, bạn có thể ăn chúng dưới dạng salad, ăn ngay sau khi cắt hoặc chế biến.

Bổ sung đầy đủ nước

Nước vốn dĩ hoạt động như một chất điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể, và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ngoài việc uống nước lọc, hãy bổ sung nước thông qua việc uống nước ép tươi, đồ uống lành mạnh như sữa nghệ, sữa chua, nước chanh, nước gừng….

Tránh ăn thực phẩm sống

Mặc dù thực phẩm sống có giá trị dinh dưỡng cao song cũng đi kèm nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm cũng như gây khó khăn cho hệ tiêu hóa. Bạn vẫn nên thận trọng khi ăn thực phẩm sống, thay vào đó hãy hấp chín chúng. Việc ăn thức ăn được nấu chín thực sự có lợi cho sức khỏe đường ruột vì nó làm cho các chất dinh dưỡng có khả năng sinh học cao hơn.

Ăn thực phẩm theo mùa

Theo các chuyên gia y tế, ăn thực phẩm theo mùa vụ sẽ giúp bạn tránh được các loại rau củ, quả biến đổi gen, hạn chế được dư lượng thuốc trừ sâu, mua được thực phẩm tươi ngon. Bên cạnh đó, ăn uống theo mùa vụ còn giúp chúng ta tránh khỏi các bệnh nhiễm trùng da mà chúng ta dễ mắc phải hơn khi chuyển mùa.

Ăn thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men vẫn thường bị đồn đại là gây ung thư, tuy nhiên điều này chỉ đúng khi bạn chế biến không đúng cách và ăn với số lượng rất nhiều. Thực phẩm lên men có rất nhiều loại như đồ muối chua, sữa chua… Khi ăn uống điều độ, thực phẩm lên men có tác dụng tích cực đối với đường ruột của chúng ta, chúng giúp cải thiện và tăng cường chức năng đường ruột thông qua việc cung cấp các vi lợi khuẩn tốt cho sức khỏe.

HẠ QUYÊN