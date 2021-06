Vừa qua, Bộ Công an liên tiếp ban hành hai thông tư số 59 và số 60/2021, quy định nhiều điểm mới về việc quản lý, cấp, cấp đổi thẻ CCCD gắn chip.



Hai thông tư cùng có hiệu lực kể từ ngày 1-7 tới đây. Rất nhiều điểm mới được đánh giá là tiến bộ liên quan đến CCCD mà bạn đọc cần biết.

Thu hồi CMND/CCCD cũ khi làm CCCD mới

Khoản 3 Điều 11 Thông tư 59/2021 quy định lực lượng công an sẽ thu lại CMND, CCCD đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD.

Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 5 Thông tư 60/2021 cũng quy định cơ quan quản lý CCCD tiến hành thu hồi CMND, CCCD cũ đối với trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD và cấp giấy hẹn trả CCCD.

Hiện nay, khi làm thủ tục chuyển từ CMND/CCCD sang CCCD, cơ quan công an chỉ thu hồi khi CMND/CCCD cũ bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ). Các trường hợp khác, công an sẽ cắt góc CMND/CCCD cũ rồi trả lại cho người dân.

Như vậy, với quy định mới, tất cả trường hợp đổi CCCD gắn chip sẽ bị thu hồi CMND/CCCD cũ.

Không cần xin giấy xác nhận số CMND

Theo Thông tư 59/2021, mã QR code trên thẻ CCCD (loại gắn chip điện tử) có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Lâu nay, nhiều người băn khoăn rằng khi làm CCCD mới sẽ có số định danh khác với số CMND trước đó thì phải có thêm giấy xác nhận hai số này là của một người. Nếu không, sau này sẽ gặp rắc rối trong các giao dịch của ngân hàng hay nhiều giao dịch khác.



Từ ngày 1-7, nhiều điểm mới được đánh giá là tiến bộ liên quan đến CCCD. Ảnh: TUYẾN PHAN



Người dân TP Thủ Đức, TP.HCM làm thủ tục cấp CCCD trước thời điểm

giãn cách. Ảnh: THANH TUYỀN



Nay quy định mới này của Bộ Công an góp phần giải quyết băn khoăn nói trên là đã tích hợp số CMND cũ vào thẻ CCCD mới, tránh phát sinh và phải xin thêm một loại giấy tờ khác.



Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng dự liệu một số trường hợp phát sinh liên quan đến số CMND/CCCD cũ. Trong đó, trường hợp mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND/CCCD cũ, Bộ Công an quy định cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND/CCCD cho công dân khi có yêu cầu.

Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không có thông tin về số CMND/CCCD cũ thì cơ quan công an có trách nhiệm đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CMND/CCCD (nếu có). Tiếp đó, cán bộ công an tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số CMND/CCCD cũ để xác định chính xác nội dung thông tin.

Nếu đủ căn cứ thì công an cấp giấy xác nhận số CMND/CCCD cũ cho công dân, nếu không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Không bắt buộc phải về nơi thường trú để cấp CCCD

Điều 10 Thông tư 59/2021 quy định công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD. Hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan công an nơi công dân đề nghị.

Như vậy, từ ngày 1-7, người dân có thể đến cơ quan công an có thẩm quyền (kể cả tạm trú) để đề nghị cấp CCCD, không cần bắt buộc phải về nơi thường trú như bấy lâu nay. Đồng thời, ngoài việc trực tiếp đến trụ sở công an thì công dân còn có thể đăng ký cấp CCCD bằng hình thức trực tuyến.

Không cần điền tờ khai

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 59/2021 quy định công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền nơi tạm trú hoặc nơi thường trú để yêu cầu cấp thẻ CCCD.

Cán bộ nơi này sẽ thực hiện các thủ tục: Tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết...

Như vậy, từ ngày 1-7, khi làm thủ tục cấp CCCD, công dân không còn phải điền tờ khai giấy như trước đây nữa. Nếu công dân có yêu cầu thì cán bộ tiếp nhận sẽ tìm kiếm thông tin, thu thập vân tay, chụp ảnh… và in phiếu thu nhận thông tin CCCD để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.•