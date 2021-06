Mới đây, trên mạng xã hội chia câu chuyện về một anh bán vé số bị khuyến tật bàn tay ở TP.HCM mua vé máy về thăm cha bị tai biến. Tại sân bay, anh không có CMND/CCCD bởi do anh bị khuyết tật không có ngón tay nên không thể lăn tay để làm CMND/CCCD. Chẳng những thế, dù anh vét sạch số tiền lẻ trong túi cũng không đủ tiền mua vé máy bay.

Không CMND, thiếu tiền mua vé vẫn được đi máy bay

Theo nội dung bài đăng của anh T. (đang công tác tại bộ phận đại diện TP.HCM của Bamboo Airways) chia sẻ: Bạn sẽ xử trí ra sao nếu gặp một hành khách khuyết tật, không có giấy tờ tuỳ thân, khuôn mặt khắc khổ, nài nỉ: “Cha em bị tai biến, em cần về Hải Dương gấp”. Bạn sẽ làm gì khi vé bay 900.000 đồng nhưng vị khách chỉ có 350.000 đồng vẫn gắng gượng: “Đợi em đi xe ôm về quận 7 vay bạn thêm tiền, rồi quay lại mua vé”.

Cũng theo anh T. chia sẻ, sân bay Tân Sơn Nhất buổi chiều cuối cùng của tháng 5 vắng vẻ, đủ khiến vị khách ấy càng trở nên đặc biệt. “Em đi xe đò vào TP.HCM cách đây 3 năm, bán vé số dạo để gửi tiền về quê. Cha em bị tai biến, hôm nay ra sân bay mua vé về quê gấp, nhưng bị từ chối vì không có giấy tờ hợp lệ. Em là người khuyết tật, không có đôi bàn tay, nên không làm chứng minh nhân dân được. Anh chị thương giúp em với!”, vị khách trình bày với nhân viên quầy vé.

Anh T. đã chụp lại Giấy chứng nhận khuyết tật do UBND xã cấp của vị khách để thử trình bày với an ninh sân bay. “Biết là rất khó, nhưng chỉ có một tia hi vọng thì vẫn phải thử. “Được, em!”- anh nói với vị khách.

Vị khách đặc biệt vét từng tờ tiền lẻ trong túi, vừa tròn 350.000 đồng rồi dúi vào tay anh T., nói chờ anh đi vay tiền rồi quay lại. Không để anh rời đi, anh T. và đồng nghiệp đã kéo tay anh lại, nhét lại số tiền trên vào tay anh. Rồi mỗi người một chút, cùng nhau gom góp, nhét thêm vào túi để anh làm lộ phí về quê từ sân bay Nội Bài.



Anh Phương được nhân viên hãng hỗ trợ để mua vé về chăm bố. Ảnh: THU THẢO

Câu chuyện được anh T chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người và có hàng ngàn lượt yêu thích. Rất nhiều ý kiến bình luận bày tỏ rất xúc động khi đọc được một câu chuyện đẹp trong những ngày đầy thông tin về dịch COVID-19. Nhiều người cảm ơn anh T. và nhân viên của hãng hàng không này vì hành động ấm áp.

Theo một nhân viên quầy vé của Bamboo Airways cho biết vị khách đặc biệt trong câu chuyện trên là anh Nguyễn Quốc Phương, làm nghề bán vé số ở Sài Gòn. Chị Thảo cũng là người đứng ra quyên góp tiền gửi anh Phương làm lộ phí về quê.

Bị khuyết tật tay vẫn làm được CMND/CCCD

Từ câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bạn đọc gửi thắc mắc về PLO: Vậy những người bị khuyết tật ở tay không lấy được dấu vân tay thì có được làm Chứng minh nhân dân hay Căn cước công dân (CMND/CCCD)? Bởi theo chia sẻ của anh Phương trong câu chuyện này: "Em là người khuyết tật, không có đôi bàn tay, nên không làm chứng minh nhân dân được".



Bàn tay khuyết tật của anh Phương. Ảnh:THU THẢO

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ CCCD.

Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 11/2016/TT-BCA có quy định về việc thu thập vân tay khi làm căn cước công dân như sau: Thu nhận vân tay của công dân, cán bộ chịu trách nhiệm thu nhận thông tin thực hiện thu nhận vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải; vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái; vân tay của 2 ngón cái. Trường hợp nếu không thu nhận được đủ 10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được.

Ngoài ra, điểm d khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019) quy định về trình tự thủ tục cấp CCCD có nội dung: Cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD in trên phiếu thu nhận thông tin và thẻ CCCD.

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay. Trường hợp ngón tay bị cụt, khoèo, dị tật, không lấy được vân tay thì cán bộ quản lý CCCD ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó.

Như vậy, những trường hợp người khuyết tật ở tay không thu được vân tay thì cán bộ quản lý CCCD sẽ ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó trên phiếu thu thập thông tin và thẻ CCCD.

"Nghĩa là dù người khuyết tật tay, không thu thập được vân tay vẫn được làm CCCD. Việc không làm được giấy tờ tùy thân do khuyết tật tay có thể chỉ là lo lắng của cá nhân anh Phương, chứ pháp luật đã tạo điều kiện cho tất cả những người trong độ tuổi quy định được làm CCCD, kể cả người cụt tay"- Luật sư Kỳ Quân nói.