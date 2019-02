Băn khoăn trong chuyện thưởng nóng vụ cô gái giao gà

Khen thưởng theo công trạng phải xuất sắc





Luật sư LÊ VĂN HOAN,

Đoàn Luật sư TP.HCM

Việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong vụ án cô gái giao gà đêm 30 Tết bị sát hại tại tỉnh Điện Biên có những ý kiến trái chiều khác nhau. Đối chiếu Điều 13 Nghị định 91/2017 thì việc khen thưởng trong vụ việc này chỉ có thể thuộc một trong hai trường hợp sau: Khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được hoặc khen thưởng đột xuất.



Khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp trình khen thưởng căn cứ theo quy định xem xét, đánh giá, công nhận.

Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất. Đối với thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm. Một trong những nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được quy định tại Điều 30 Luật Công an nhân dân đó là “hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao” và nhiệm vụ của công an nhân dân là “bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Trong vụ việc này, việc tìm ra thủ phạm là trách nhiệm của những cá nhân, tập thể được giao nhiệm vụ. Do đó, loại trừ trường hợp khen thưởng đột xuất như vậy, việc khen thưởng ở đây chỉ còn một lý do duy nhất đó là “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư 08/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 91/2017 thì việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích do người đứng đầu quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo như Công an tỉnh Điện Biên thì những cá nhân, tập thể đã phải vượt qua những khó khăn, hy sinh quyền lợi cá nhân để truy tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, tất cả lý do này đều thuộc nhiệm vụ. Với thông tin báo chí nêu với thời gian và những thông tin do nhân dân cung cấp thì việc tìm ra hung thủ như vậy khó có thể gọi là xuất sắc.

Khen thưởng là phù hợp



Khen thưởng là phù hợp



Luật sư NGUYỄN TOÀN THIỆN

Theo tôi, việc UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong ban chuyên án là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật.



Tại Điều 13 Nghị định 91/2017 (quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng) quy định về hình thức khen thưởng, trong đó có hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được. Theo đó, đây là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng ý rằng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân là đấu tranh chống tội phạm để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và việc tìm ra thủ phạm trong vụ án là nhiệm vụ của công an. Tuy nhiên, ở đây cơ quan điều tra, các lực lượng trong ban chuyên án đã tập trung cao độ, dồn toàn bộ lực lượng thì mới công bố được kết quả điều tra trong khoảng thời gian ngắn nhất là ở thời điểm đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới.

Luật sư NGUYỄN TOÀN THIỆN, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận

Chỉ người trong ngành mới hiểu





Tiêu chí khen thưởng của mỗi ngành, mỗi công việc được xây dựng khác nhau, mang tính nội bộ và đặc thù. Việc khen thưởng phải được xét toàn diện những vấn đề mà chỉ những người trong ngành, tham gia trực tiếp vào thực hiện công việc mới biết.



Cụ thể, trong vụ án ở Điện Biên, khi lập ban chuyên án, các lực lượng trong quá trình thi hành nhiệm vụ đã điều tra ra sao, phát hiện những gì và phá án như thế nào, những sáng kiến, những khó khăn… Sau khi đánh giá toàn diện thì hội đồng khen thưởng mới ra quyết định khen thưởng, chứ không phải là cứ phá được một vụ án lớn, dư luận đặc biệt quan tâm là khen thưởng.

Luật gia ĐỒNG MẠNH HÙNG