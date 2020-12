Báo động phi văn hóa trong giao thông

Điểm trừ trong mắt du khách

Ùn tắc giao thông và văn hóa ứng xử trong giao thông của người Việt là một điểm trừ lớn trong mắt du khách về văn hóa và con người Việt Nam.

Trong khi ở nhiều nước, sau một vụ đụng xe hay va quẹt, người trong cuộc thường quan tâm nhất đến tính mạng của bản thân và bên còn lại. Người ta xuống xe xin lỗi và nhận trách nhiệm bồi thường, thậm chí bắt tay, ôm nhau nếu người và của không bị thiệt hại nặng. Còn ở nước ta hay làm lớn chuyện, chửi nhau, thậm chí còn đánh nhau sau va chạm dù lớn hay nhỏ.

Nhiều du khách đến TP.HCM hay các đô thị lớn khác của Việt Nam có nhu cầu thuê xe máy để tự đi tham quan. Tuy nhiên, chỉ sau một lần tự lái xe họ đã cảm thấy sợ hãi vì chứng kiến nạn ùn tắc và những vụ đôi co của các bên sau va chạm giao thông.

Trong việc phát triển TP hiện đại, văn minh, nghĩa tình, các cơ quan chức năng cũng đã quan tâm đến việc quy hoạch giao thông, giải quyết nạn kẹt xe. Song sự văn minh còn nằm trong việc đi đứng, ứng xử giữa người với người nếu chẳng may có tai nạn xảy ra.

Việc xây dựng văn hóa giao thông trước mắt sẽ có tác dụng hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa được nâng cấp tốt. Về lâu dài việc tuân thủ pháp luật về giao thông từ người dân sẽ góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn.

Ông NGUYỄN VĂN MỸ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt