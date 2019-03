Bị lục xét túi xách khi đi Big C

Vì sao có chuyện máy báo động nhầm? Câu hỏi đặt ra là vì sao sự cố báo động nhầm lại cứ xảy ra liên tục và khách hàng phải là người hứng chịu rắc rối như thế? Đại diện hệ thống siêu thị Big C trả lời: “Sự cố báo động nhầm ở Big C Âu Cơ có nhiều nguyên nhân, thông thường những khách hàng là Việt kiều mang những túi xách có gắn thiết bị ở nước ngoài, những vật dụng ấy ở Việt Nam chưa kích hoạt kịp nên đã phát ra âm thanh báo động. Siêu thị Big C đã làm việc với công ty cung cấp dịch vụ và xác định phầm mềm bị lỗi dẫn đến báo động nhầm. Trước sự cố này, Siêu thị Big C đã yêu cầu đơn vị xử lý dứt điểm, không để lặp lại sai sót này”.