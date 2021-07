Từng có tiệm cầm đồ bán lại CMND cũ Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 15-7 đến 14-9-2020) của Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh kiểm tra cơ sở cầm đồ DHP trên địa bàn. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này cầm cố 230 giấy tờ tùy thân các loại, gồm: CMND, CCCD, hộ chiếu, giấy đăng ký xe.... Cửa hàng cầm đồ này để rõ biển cầm CMND và hộ khẩu với giá 1 triệu đồng. Hết thời hạn cầm CMND, CCCD theo thỏa thuận, nếu khách cầm không mang tiền đến chuộc lại CMND, CCCD, cơ sở này sẽ bán lại những giấy tờ cá nhân trên để thu tiền. Một số đối tượng, đặc biệt là ở các tỉnh thành đã lợi dụng sự dễ dàng trong thủ tục xin cấp lại CMND, CCCD bị mất để cầm cố CMND, CCCD lấy tiền sau đó bỏ luôn để xin cấp mới.