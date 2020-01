Dâng sao giải hạn: Đừng rơi vào bẫy mê tín!

Không cúng sao giải hạn, chỉ cầu quốc thái dân an Nhiều năm nay tục dâng sao giải hạn được thực hiện ở một số chùa từ mùng 8 đến rằm tháng Giêng. Mỗi nhà dâng sao đều đóng một số tiền tùy tâm cho nhà chùa. Nhiều nơi người dâng sao giải hạn đông đến mức tràn kín cả đường đi. Trước tết Nguyên đán Canh Tý, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra công văn yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện (nơi tăng ni tu tập có sự quản lý của giáo hội) khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an phải tránh mê tín dị đoan, tránh những nội dung nghi lễ không đúng với chính pháp của Phật giáo dễ bị xã hội hiểu lầm, lệch chuẩn tâm linh. Đồng thời, Ban thường trực Hội đồng trị sự cũng yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện, tăng ni khi thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an không dùng các thuật ngữ như giải hạn, dâng sao giải hạn, cắt giải oan gia trái chủ… mà phải nêu bật ý nghĩa, sự vận hành luật nhân quả của Phật giáo, tạo phước đức bằng việc tránh ác, làm thiện, làm nhiều việc tốt. Chiều 20-2-2019, Bộ VH-TT&DL cũng có văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị cùng có biện pháp chấn chỉnh, không để việc tổ chức dâng sao giải hạn thành biến tướng để trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.