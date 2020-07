Không còn phạt người đăng ký khai sinh muộn

Tăng mức phạt khi vi phạm quy định về giấy khai sinh Điều 37 Nghị định 82/2020 đã tăng mức phạt so với trước đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh. Cụ thể: Phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh. Hiện nay, hành vi vi phạm này chỉ bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh. Hiện nay, mức phạt tiền với hành vi trên là từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm. Biện pháp khắc phục hậu quả: Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy khai sinh đã cấp do có hành vi vi phạm quy định; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định. Từ 1-9, thách cưới quá đáng, phạt đến 5 triệu đồng Một điểm mới đáng chú ý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình tại Nghị định 82/2020 là việc quy định mức phạt đối với hành vi yêu sách của cải trong kết hôn. Theo đó, điểm đ khoản 1 Điều 59 Nghị định 82 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn. Trường hợp tổ chức vi phạm cùng hành vi trên thì mức phạt sẽ bằng hai lần mức phạt của cá nhân vi phạm. Tại Nghị định 110/2013 không quy định xử phạt đối với hành vi này. Còn theo Điều 55 Nghị định 167/2013, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng nếu cá nhân có hành vi cản trở người khác kết hôn bằng cách đưa ra yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác. Nghị định 167/2013 đang trong giai đoạn dự thảo sửa đổi, bổ sung. Yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ (theo khoản 12 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014). TRÚC PHƯƠNG