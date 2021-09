Từ tối 1-9, Trung tâm An sinh TP.HCM đã cho ra mắt ứng dụng An sinh nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân có yêu cầu cứu trợ nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế. Ứng dụng cũng cung cấp các đường dẫn giúp người dân có thể truy cập nhanh đến các hội nhóm hữu ích như: Các hội nhóm từ thiện, hỗ trợ y tế, bữa ăn miễn phí, các cộng đồng trợ giúp nhau mùa dịch để có thể trực tiếp liên hệ hoặc có thể gửi yêu cầu cho ứng dụng để nhận được các trợ giúp, tư vấn, cứu trợ kịp thời.



Theo Trung tâm an sinh, tính đến 14 giờ ngày 3-9, ứng dụng này đã có hơn 70.000 người dùng và tiếp nhận 50.000 lượt đăng ký hỗ trợ. Trong đó, có 20.000 lượt đăng ký nhận túi an sinh và 30.000 lượt đăng ký được nhận hỗ trợ tiền từ cộng đồng.



Quy trình vận hành ứng dụng An sinh. Ảnh: Trung tâm an sinh TP.HCM

Về quy trình vận hành, xử lý yêu cầu cứu trợ của người dân, phía Trung tâm an sinh TP.HCM cho hay khi người dân đăng ký hỗ trợ nhận túi an sinh trên ứng dụng, hệ thống sẽ kiểm tra người dân có từng nhận được túi an sinh trong vòng 14 ngày chưa. Nếu đã nhận, ứng dụng sẽ thông báo người dân đã nhận rồi. Nếu chưa nhận, ứng dụng sẽ tự động chuyển yêu cầu qua “Hệ thống An sinh” để xử lý.

Dựa trên danh sách các hộ cần hỗ trợ, hệ thống sẽ kiểm tra trường hợp của người dân chưa nhận hỗ trợ đã từng được phường/xã xác minh hay chưa. Nếu chưa, sẽ tổ chức xác minh yêu cầu và cập nhật vào hệ thống để giao hàng, hỗ trợ. Khi giao hàng xong, lực lượng vận chuyển sẽ chụp hình, ghi nhận bổ sung CMND/CCCD và số điện thoại người nhận hỗ trợ.

Các cấp chính quyền TP Thủ Đức và quận, huyện, TP.HCM sẽ kiểm tra số liệu tổng hợp; giám sát, đôn đốc công việc ở địa phương, đồng thời, truy xuất thông tin chi tiết về các yêu cầu hỗ trợ.



Thành viên của Trung tâm an sinh TP trao các túi an sinh đến người dân ở Hóc Môn vào ngày 3-9. Ảnh: Trung tâm an sinh TP

Ứng dụng An sinh chỉ tiếp nhận những trường hợp đăng ký túi an sinh hoặc cứu trợ từ cộng đồng thuộc chức năng của Trung tâm an sinh TP. Những trường hợp khẩn cấp về trợ giúp y tế, trên ứng dụng có các nhóm hỗ trợ là Trung tâm an sinh các địa phương, trung tâm y tế lưu động để người dùng có thể vào liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp.

Ngoài ra, ứng dụng đã có chức năng để người dùng đăng ký yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp lên cộng đồng. Cộng đồng sẽ thấy các yêu cầu hiển thị trên bản đồ và chủ động liên hệ qua điện thoại, nhắn tin riêng trong ứng dụng để trợ giúp.

Hiện, người dân TP.HCM có thể tải ứng dụng này tại Google Play (đường link: https://bit.ly/appansinh). Bản iOS dành cho điện thoại iPhone sẽ được Trung tâm cập nhật trong vài ngày tới.

Từ hôm nay, nếu người dân vẫn còn thắc mắc về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng, có thể gọi về hotline của Trung tâm theo số 1900633996 ; hoặc người dân có thể nhắn tin qua Fanpage An sinh xã hội TP.HCM (facebook.com/ansinhxahoitphochiminh) để được giải đáp.

Người dân có thể kiểm tra được trạng thái yêu cầu của mình đang trong tình trạng và giai đoạn xử lý nào. Họ được thông báo trực tiếp khi yêu cầu được xác minh, giao hàng. Điều này giải quyết trọn vẹn nỗi trăn trở lớn nhất của người dân hiện nay là hoang mang không biết yêu cầu cứu trợ của mình đang đi tới đâu và không biết khi nào mới được nhận.

Một ngày, chuyển hỗ trợ hơn 100.000 túi an sinh Trong ngày 3-9, Trung tâm an sinh TP đã chuyển 101.348 túi an sinh hỗ trợ người dân khó khăn tại các quận, huyện và TP Thủ Đức. Đội tình nguyện vận chuyển SOS của Trung tâm cũng đã chuyển 603 phần quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Cùng ngày, Trung tâm đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như rau củ, gạo… của các tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp trị giá hơn 4.750.000.000 đồng. Hàng rau củ được phân phối đến các đơn vị: quận 7, quận 10, quận 11, quận 12, Gò Vấp, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, TP.Thủ Đức, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), Bộ Tư lệnh TP.HCM và 17 bếp ăn từ thiện trị giá hơn 2.4 tỷ đồng.