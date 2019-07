Trả lời PLO chiều ngày 12-7, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết cơ quan này đã có nhiều văn bản gửi các bộ quản lý ngành đề nghị đánh giá việc thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính ở mỗi ngành, qua đó tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định thiếu hoặc bất hợp lý.

“Qua theo dõi công tác xử lý vi phạm hành chính, cũng như thông tin báo chí phản ánh, Bộ Tư pháp nhận thấy các nghị định hiện hành có nhiều bất cập. Nhưng các nghị định đó thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ khác nhau, nên Bộ có văn bản gửi từng bộ về các vướng mặc cụ thể, để họ tự rà soát. Hiện tại, một số bộ như Bộ Công an đang rà soát, đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 176 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”, bà Oanh cho biết.

Là cơ quan quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính, theo bà Oanh, Bộ Tư pháp có nhận thấy các quy định hiện hành chưa bao quát, mô tả hết các hành vi có tính chất vi phạm, và có độ vênh nhất định so với những điều chỉnh trong tổ chức, bộ máy các cơ quan nhà nước thời gian qua.

Một số vụ việc liên quan đến hành vi thủ dâm xảy ra trên xe buýt ở Hà Nội tháng trước, hay vụ cưỡng hôn, trêu ghẹo phụ nữ trong thang máy trước đó là ví dụ. Công an cấp quận đã buộc phải vận dụng quy định khá chung chung ở Nghị định 176 để xử phạt chứ không thể tìm ra quy định cụ thể sát với hành vi vi phạm.

Bộ Công an năm qua đã tinh giản bộ máy, thu gọn đầu mối, bỏ cấp tổng cục, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho cấp cục. Tất cả đều liên quan đến thẩm quyền quản lý nhà nước và xử phạt. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức này vẫn chưa được cập nhật vào nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công an.

“Hiện tại, Chính phủ đã có kế hoạch nghiên cứu, sửa đổi Luật Xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng đồng thời, các bộ cũng nên chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các nghị định liên quan đến ngành mình để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh”, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nói.