Thẻ Visa đã báo khóa nhưng vẫn bị đòi nợ?

Lãnh đạo Citibank Chi nhánh TP.HCM nói gì? Để có thông tin đa chiều về câu chuyện mà bà Liên phản ánh, Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với bà Kim Anh, phụ trách quản lý Citibank tại TP.HCM. Bà Kim Anh cho biết về những khiếu nại thẻ và vay của Citibank thì kênh để giải quyết khiếu nại là khách hàng phải gọi đến tổng đài hoặc bộ phận nhận email trực tuyến, sau đó sẽ chuyển sang bộ phận xử lý thông tin. Hiện ngân hàng đang xử lý. Về phía ngân hàng thì không được quyền trao đổi thông tin liên quan đến khách hàng Citibank. Do đó, những thông tin liên quan đến sự việc xin không được cung cấp cho báo chí. Ngân hàng phải giải quyết trong vòng 45 ngày!

Trước tình trạng khách hàng phải chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa có câu trả lời chính xác từ phía Citibank Chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM, cho biết ngân hàng thương mại khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu sản phẩm, dịch vụ đó bị khách hàng khiếu nại về việc mất tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của mình thì phía Citibank Chi nhánh TP.HCM cần có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích rõ ràng. Đồng thời, ngân hàng phải chứng minh được nguyên nhân số dư liên tục phát sinh ngay cả khi thẻ đã bị khóa là vì lý do gì, nguyên nhân khách quan, chủ quan ra sao và phải có trách nhiệm xử lý theo quy định của NHNN. Bên cạnh đó, để tránh việc phải chờ đợi lâu, khách hàng nên gặp trực tiếp bộ phận tiếp dân của NHNN TP để trình bày sự việc. Sau đó NHNN TP sẽ làm việc với Citibank để làm sáng tỏ vấn đề này. Ông Minh cho biết thêm: Tại Thông tư số 30 bổ sung một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán đã quy định về thời hạn xử lý, tra soát, khiếu nại của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng. Nếu kết quả tra soát cho thấy khách hàng không có lỗi thì ngân hàng phát hành thẻ phải thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ.