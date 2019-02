Thực phẩm bẩn bị thu hồi, xử lý như nào?

Vậy những sản phẩm không đảm bảo chất lượng ngoài thị trường sẽ bị thu hồi theo quy trình như thế nào? Và xử lý sau đó ra sao sau khi bị thu hồi?

Theo Luật sư Huỳnh Quốc Nam (Đoàn LS TP Cần Thơ), khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ sản phẩm sẽ phải tự thu hồi hoặc bị cơ quan có thẩm quyền an toàn vê thực phẩm ra quyết định buộc thu hồi.

Căn cứ tại Điều 5, Thông tư 23/2018/TT-BYT (quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của bộ y tế ) quy định, trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời xác định sản phẩm thuộc trường hợp phải thu hồi bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi. Ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi, chủ sản phẩm phải có trách nhiệm:

Thông báo tới toàn hệ thống sản xuất, kinh doanh để dừng việc sản xuất, kinh doanh và thực hiện thu hồi sản phẩm;

Thông báo bằng văn bản tới các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp trung ương để thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm phải thu hồi;

Thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm về việc thu hồi sản phẩm;

Cạnh đó, tại Điều 7, Thông tư 23/2018/TT-BYT cũng quy định, sản phẩm sau khi thu hồi bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây: Khắc phục lỗi ghi nhãn (áp dụng đối với trường hợp vi phạm so với hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm); Chuyển mục đích sử dụng (áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác); Tái xuất (áp dụng đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ công bố) và Tiêu hủy (áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn).