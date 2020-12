Trạm thu phát sóng xây trong khu dân cư chưa có phép

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều hộ dân ở khu tái định cư Mỹ Thạnh An (ấp An Thuận, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre ) cho biết các hộ dân không đồng tình việc xây dựng cột ăng-ten trạm phát sóng thông tin di động (BTS) trong khu dân cư. Lý do là việc xây dựng này có tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu dân cư.