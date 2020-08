Không nên ký khống khi vay vốn ngân hàng

Nhân viên ngân hàng lừa đảo khách hàng nhiều tỉ đồng Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với Dương Minh Phú (32 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xác minh Dương Minh Phú lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Sự việc bị phát giác khi nhiều người dân phát hiện số tiền nợ của mình tại NH cao hơn rất nhiều so với số tiền thực đã vay. NGUYỄN DO