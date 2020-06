Triệt phá tổ chức cho vay qua app: Tín hiệu vui!

Công an mời hơn 10 người làm việc Sau khi khám xét Công ty Cashwagon ở quận 1 vào ngày 2-6 để làm rõ hành vi chuyên cho vay qua app, công an đã mời về trụ sở hơn 10 người để làm việc. Trong đó có cả lãnh đạo công ty và nhân viên công ty. Ứng dụng vay tiền qua điện thoại có tên app là Cashwagon do người Việt Nam phối hợp với người Nga chế tạo. Bước đầu, qua khám xét của công an, Công ty Cashwagon trụ sở tại đường Tôn Thất Tùng có khoảng 80 nhân viên làm việc. Giám đốc công ty được xác định là một phụ nữ tên H. Bà H. cho biết không tham gia vào quá trình cho vay mà chỉ tư vấn tài chính, đơn vị trực tiếp rót tiền cho vay là Công ty Lendtech. Qua khám xét, công an đã thu giữ được một số tài liệu liên quan đến việc cho vay qua app của công ty này, hiện Công an TP.HCM vẫn đang tích cực đấu tranh mở rộng vụ việc. TỰ SANG