Vay qua app: Quá kinh hoàng!

Người dân kỳ vọng vào công an Sau sự kiện Công an TP.HCM khám xét Công ty Cashwagon chuyên cho vay qua app và mời nhiều người đến làm việc, nhiều bạn đọc đã bình luận thể hiện sự kỳ vọng loại hình tín dụng đen này sớm bị dẹp bỏ. - “Mong công an sẽ sớm bắt hết tất cả bọn cho vay aap về trị tội trước pháp luật. Công an cần mở rộng điều tra tất cả app cho vay đang lộng hành hiện nay, đồng thời xử lý tất cả cá nhân đăng hình ảnh người vay lên Facebook bêu xấu” - bạn đọc Nguyễn Chí Công. - “Công an vào cuộc bắt hết bọn này đi, em vay có 500.000 đồng họ chuyển khoản có 250.000 đồng, đóng trễ 10 ngày họ tăng lên gần 1,2 triệu” - bạn đọc Trịnh Hoài Phong. - “Đã có vay thì có trả, không thể khác được. Trước khi nhấn nút vay qua app thì mỗi người cần dừng lại suy nghĩ, chịu khó đọc các bài báo cảnh giác tình trạng vay qua app. Từ đó sẽ biết những người đồng cảnh ngộ đã phải lún sâu vào nợ nần không lối thoát ra sao. Lúc đó hãy quyết định vay hay không cũng chưa muộn” - bạn đọc Mỹ Lê.