Bão Noru làm hơn 1,4 triệu khách hàng mất điện

27/09/2022 13:18

(PLO)- Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 đã và đang đảm bảo an toàn với môi trường, nhà máy phải xử lý tốt các vấn đề phát sinh về khí thải, tro bay và xỉ đáy lò. Hiện đơn vị đang quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, đây là nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất lắp đặt 1.244MW, gồm 2 tổ máy và sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun. Mỗi năm tiêu thụ khoảng 3,5 triệu tấn than, loại than cám 6a.1.