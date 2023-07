Bão số 1 đi vào Quảng Tây - Trung Quốc, phía Bắc Việt Nam mưa to

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão nên khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Bản tin lúc 11 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, cho hay bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Khi đổ bộ đất liền Trung Quốc, bão còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông Đông Bắc. Sau khi vào đất liền Quảng Tây - Trung Quốc, bão vẫn đi nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó suy yếu và tan dần trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ của nước ta. Như vậy, so với dự báo ngày hôm qua, hướng đi của bão số 1 đã có chút thay đổi, phạm vi gây mưa sẽ tập trung ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc. Lượng mưa ở đây to đến rất to, phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Trước đó, vào sáng 17-7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo nhiều khả năng bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Tuy nhiên cũng có phương án với xác suất ít hơn là bão đi lệch lên phía bắc, men theo đất liền Trung Quốc. Với phương án này thì mưa gió tác động đến đất liền nước ta ít hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng bão, Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm. Cảnh báo, tại các đô thị, mưa với cường suất lớn vẫn có nguy cơ gây ngập úng. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay, các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông Quảng Ninh-Hải Phòng có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão. Theo cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia, không loại trừ sau bão số 1 thì trên dải hội tụ nhiệt đới sẽ xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới/bão số 2 trên biển Đông thời gian ngắn tới đây.