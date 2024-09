Bão số 3 đã đổ bộ vào Hà Nội, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12

Bão số 3 vào Hưng Yên, áp sát Hà Nội

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 19 giờ, tâm bão số 3 đang ở trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/giờ.

Khoảng 20 giờ 30 tối 7-9, bão số 3 đã đi vào địa phận tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTKTTVQG

Theo dõi trên hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy, hiện bão số 3 đã đi qua tỉnh Hải Dương, sang địa phận tỉnh Hưng Yên, sau đó sẽ đi vào thủ đô Hà Nội.

Lúc 20 giờ 11 phút, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng phát tin cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội.

Do ảnh hưởng bão số 3, những giờ qua ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 19 giờ ngày 7-9 có nơi trên 200 mm. Đơn cử như: Cát Bà (Hải Phòng) 215 mm, Đông Triều Quảng Ninh) 224 mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 213 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 220 mm, Phủ Dực (Thái Bình) 409 mm, Xuân Thủy (Nam Định) 221 mm…