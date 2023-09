Bảo vệ màu xanh hồ Tahoe 2 triệu năm tuổi

(PLO)- Cư dân và các tổ chức quanh khu vực hồ Tahoe (Mỹ) đang nỗ lực bảo vệ vẻ đẹp của hồ, khi lượng khách du lịch "khủng" gây ra một loạt vấn đề về môi trường, giao thông.

Một ngày cuối tháng 7, tại bãi tắm ở làng Incline, bên bờ phía bắc của hồ nước ngọt Tahoe ở bang Nevada (Mỹ), du khách ngâm mình trong làn nước xanh ngọc lạnh giá. Gần đó, nhiều trẻ em đang tham gia một trại hè.

Sau khi hoàn thành các hoạt động, người hướng dẫn nói với các trại sinh: “Người đầu tiên nhặt hết rác và bỏ vào thùng sẽ là người chiến thắng”.

Bọn trẻ cười khúc khích và chạy thật nhanh trên bãi cát thô, nhặt những túi bánh và những mảnh rác du khách để lại sau bữa trưa. Trong vòng vài phút, bãi tắm không còn mảnh rác nào.

Khung cảnh này khác xa những gì đã xảy ra vào ngày 4-7 tại Zephyr Shoals - một bãi tắm nổi tiếng ở phía nam hồ Tahoe. Tại đây, du khách đã để lại hơn 2,7 tấn rác, nhựa, quần áo, đồ chơi và nhiều thứ linh tinh khác.

Khách du lịch mang đến sự phát triển kinh tế, nhưng họ cũng để lại rác thải. Điều này đặt ra câu hỏi hóc búa cho ngành du lịch tại vùng hồ Tahoe, đó là làm sao để duy trì ngành du lịch tại hồ phát triển một cách bền vững, không rác thải.

Lượng du khách "khủng"

Hình thành từ cách đây 2 triệu năm trong kỷ băng hà, hồ Tahoe có diện tích gần 500 km vuông, nằm giữa bang Nevada và bang California (Mỹ). Theo đài CNN, mỗi năm có khoảng 15 triệu du khách đến hồ Tahoe. Họ tìm đến đây để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp, dạo trên những con đường mòn trên núi, trượt tuyết trong khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới, tham gia các môn thể thao dưới nước...

Lượng khách du lịch khổng lồ đã đặt ra áp lực lớn cho ngành du lịch và môi trường của vùng.

Từ tháng 5-2021 đến tháng 5-2022, các thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Clean Up The Lake đã thu gom được hơn 11 tấn rác thải quanh hồ.

“Chúng tôi tìm thấy rất nhiều thứ không phải do du khách cố ý vứt bỏ. Chúng có thể rơi ra từ ba lô của du khách hoặc là do gió thổi bay đồ đạc của du khách trên tàu. Nhưng rác thải tại bãi tắm Zephyr Shoals chắc chắn là do du khách cố tình để lại” - ông Colin West, người sáng lập Clean up the Lake, nói.

Hậu quả của việc khách du lịch quá đông không chỉ là rác thải chất đống, mà còn là giao thông bị tắc nghẽn, không khí bị ô nhiễm. Những điều này dần ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân quanh hồ, làm tổn thương hệ sinh thái của hồ Tahoe.

“Giá trị của ngành du lịch cần được nhắc lại. Ngành du lịch cũng cần làm việc chăm chỉ hơn để bảo vệ hồ Tahoe và quản lý môi trường xung quanh hồ” - bà Carol Chaplin, chủ tịch Cơ quan Du khách hồ Tahoe, nói.

Đón hay đuổi khách?

Một buổi chiều tháng 7, trên con đường 2 làn xe vòng quanh hồ, nhiều người lái ô tô đỗ xe trái phép vào lề đường để chụp ảnh. Một chiếc xe bán tải màu trắng của cơ quan chức năng chạy ngang qua và bật loa thông báo: “Tất cả các bạn đều đỗ xe trái phép. Tôi khuyên các bạn không nên ở đây khi chúng tôi quay lại”.

Thông điệp trên có vẻ là lời cảnh báo lịch sự, nhưng nó cũng cho thấy rõ sự phẫn uất của người đọc thông báo này.

Lượng du khách khổng lồ đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ Tahoe, khiến khoảng 71.000 trong khu vực lo lắng. Nhiều người đã kêu gọi chính quyền hạn chế lượng du khách đến tham quan hồ.

Bà Chaplin cho rằng đó là một đề xuất gần như bất khả thi, vì khu vực hồ Tahoe không phải là vườn quốc gia, có nhiều đường ra vào và trải rộng trên khắp 5 quận của 2 tiểu bang.

Tuy nhiên, trong số những cư dân sống quanh hồ Tahoe, cũng có những người kêu gọi không nên hạn chế lượng du khách. Bà Alenka Vrecek - từng làm huấn luyện viên trượt tuyết trong 30 năm - là một người trong số đó.

“Sự thật là không ai trong chúng tôi có thể ở đây nếu không có khách du lịch. Chúng tôi dựa vào họ để kiếm sống. Đúng là giao thông bị hỗn loạn và không ai muốn nhìn thấy rác ở sân nhà của mình. Nhưng thay vì hỏi ‘Làm thế nào chúng ta có thể hạn chế du lịch?’, chúng ta nên hỏi ‘Làm cách nào có thể quản lý du lịch để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho hồ Tahoe?’” - bà Vrecek nói.

Giữ lấy màu xanh

Vào giữa tháng 8, ông West và tổ chức Clean Up The Lake đã khai trương Trung tâm Lặn Môi trường (EDC) ở bãi tắm Incline Village. Trung tâm này có một phần là trường dạy lặn và một phần là trung tâm giáo dục khoa học môi trường.

Trung tâm sẽ cấp chứng chỉ lặn cho người dân và du khách. Đây cũng sẽ là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cung cấp kiến thức về các loài thủy sinh, chiếu phim về môi trường và tổ chức các hội thảo về cách bảo vệ hồ Tahoe.

“Điều chúng tôi muốn là tạo ra những chuyến tham quan hồ Tahoe theo một cách khác. Chúng tôi muốn xây dựng một nền văn hóa về bảo tồn thiên nhiên” - ông West nói.

Cùng mục đích bảo vệ hồ Tahoe, bà Chaplin cho biết bà muốn mọi người, các tổ chức, các khu nghỉ dưỡng lớn trong khu vực khuyến khích khách cam kết không dùng nhựa một lần và sử dụng hệ thống giao thông công cộng.

“Tôi cũng hy vọng du khách có thể giúp bảo vệ hồ Tahoe, bằng cách dọn dẹp đường mòn hoặc bãi biển. Chúng ta sẽ thấy nhiều hành vi đẹp lan truyền trên mạng xã hội” - bà Chaplin nói.

Liên đoàn cứu hồ Tahoe, được thành lập vào năm 1957, là nhóm vận động môi trường phi lợi nhuận lâu đời nhất và lớn nhất của hồ Tahoe. Khẩu hiệu của liên đoàn là "Hãy giữ lấy màu xanh của hồ Tahoe".

Trong suốt 10 năm qua, vào ngày 5-7 hàng năm (sau kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ), nhóm này đều tổ chức nhặt rác quanh hồ Tahoe.

Tuy nhiên, theo ông Jesse Patterson - giám đốc chiến lược của tổ chức, ngày 4-7 năm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến và đó cũng là một lời cảnh tỉnh.

Anh Nathan Quintal là một tình nguyện viên tham gia nhặt rác cùng Liên đoàn cứu hồ Tahoe đợt 5-7 vừa rồi. Anh không phải là cư dân địa phương nhưng có những kỷ niệm thời thơ ấu khi đến thăm hồ Tahoe cùng cha mẹ. Anh lo các thế hệ tương lai sẽ không được trải nghiệm vẻ đẹp của hồ.

“Tôi đã xem các video và hình ảnh về những gì mà hoạt động du lịch đã gây ra cho các nơi khác. Tôi không muốn điều đó xảy ra với hồ Tahoe” - anh Quintal nói.

KHOA ĐIỀM