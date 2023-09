Nắng nóng quá sức, du khách chỉ có thể tắm biển lúc nửa đêm

(PLO)- Với cái nắng nóng kỷ lục mùa hè, người dân và du khách ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) chỉ có thể tắm biển lúc nửa đêm đến rạng sáng, khi mức nhiệt có phần hạ xuống.

Tại nhiều bãi biển ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), người ta thường nghe thấy tiếng trẻ thơ vui đùa, tiếng biển rì rào và tiếng chiếc loa di động vang lên những bản tình ca. Đây vốn là những âm thanh quen thuộc tại các bãi biển này trong ngày hè đầy nắng.

Nhưng thời điểm này ở Dubai, ánh nắng trên các bãi biển được thay bằng ánh trăng, bởi chỉ có vào ban đêm, người dân và du khách nơi đây mới có đủ sức để ra biển. Ngay cả vào nửa đêm những ngày tháng 8, nhiệt độ ở Dubai lên đến hơn 32 độ C, độ ẩm trong không khí là 79%, theo tờ The New York Times.

Bãi biển đêm

Nhiều du khách đổ ra biển vào lúc nửa đêm đồng nghĩa với việc nhân viên cứu hộ tại các bãi biển ở Dubai phải làm cả ca đêm. Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách cho lắp nhiều đèn chiếu sáng gần bãi biển. Khi ánh đèn rọi xuống mặt nước, nó tạo thành màu ngọc lam phát quang lấp lánh.

Vào lúc nửa đêm đến tận khuya, bãi biển ở Umm Suqeim - một khu phố cao cấp trên bờ biển Dubai - luôn đông đúc. Đây là một trong những địa điểm được chính quyền thành phố Dubai chỉ định là “bãi biển đêm”, được phép bơi lội 24/24.

Cô Ramshah Ahmed (36 tuổi) là một giáo viên người Pakistan. Cô Ahmed tới Dubai để dự đám cưới và dành phần lớn thời gian đi dạo trong các trung tâm thương mại có máy lạnh. “Trời nóng đến mức chúng tôi không thể đến bãi biển vào ban ngày” - cô Ahmed nói.

Cô rất vui khi thấy có bãi biển mở cửa vào ban đêm để các con của mình có thể vui chơi. Cô Ahmed cũng rất bất ngờ trước cảnh nhộn nhịp, lộng lẫy của bờ biển Dubai khi đêm xuống.

“Tôi chưa từng thấy điều này ở những nơi khác. Nó thật độc đáo” - cô Ahmed cho hay.

Năm nào cũng vậy, khi cái nóng ngột ngạt của mùa hè ập đến, các bãi biển ở Dubai dần trở nên vắng vẻ hơn. Nắng nóng chết người là điều bình thường ở bán đảo Ả Rập. The New York Times mô tả vào tháng 8, đi giữa Dubai, người ta có cảm giác như đi trong một phòng xông hơi.

Phải rất lâu sau khi mặt trời lặn, du khách mới đổ xuống bãi biển. Tại đây, họ chạy bộ, đạp xe, và tổ chức các buổi dã ngoại nhộn nhịp.

Những bãi biển đêm thế này được xem là một cách thích nghi với nhiệt độ cao. Mô hình này được dự đoán có thể lan sang những nơi như Los Angeles và Miami (Mỹ), khi tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống con người trên khắp thế giới.

Dubai kỳ lạ

Là chủ nhà tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc 2023 (COP28), UAE đang chuẩn bị về mọi mặt để hội nghị diễn ra thành công. Theo The New York Times, UAE cũng là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất khi nhiệt độ tăng cao.

Khi cô Kristina Dovhanchyna (26 tuổi) chuyển nhà từ Ukraine đến Dubai 4 tháng trước, sức nóng khiến cô choáng váng. “Lúc đó là tháng 5 và sức nóng làm tôi cảm thấy như sắp chết” - cô Dovhanchyna nhớ lại.

Sau khi chuyển đến Dubai, cô Dovhanchyna cố gắng ở trong nhà nhiều nhất có thể. Sau đó, việc có nhiều bạn bè hơn khiến cô phải chấp nhận đi ra ngoài. Từ đó, cô Dovhanchyna bắt đầu thích nghi với mức nhiệt và phong cách sống kỳ lạ của Dubai.

Nhiều thập niên trước, trước khi Dubai trở thành một đô thị rộng lớn, Umm Suqeim là một dải bờ biển xa xôi - nơi những người bệnh được đưa đến để chăm sóc. Tuy nhiên, từ khi Dubai phát triển, khu cách ly trước đây đã biến thành một khu dân cư giàu có. Tại khu vực này, các thẩm mỹ viện mọc lên nhanh chóng, nằm xen kẽ với những ngôi nhà có cổng lớn, cửa sổ lộng lẫy.

Nhưng dù hiện đại đến đâu thì Umm Suqeim cũng không tránh được sự khắc nghiệt của thời tiết. Vào những ngày hè, nhiệt độ ban ngày ở vùng biển này lên tới hơn 37 độ C, khiến các con phố dường như vắng tanh.

Nhiệt độ khắc nghiệt những ngày hè cũng khiến người dân nơi đây tìm đủ mọi cách chống nóng. Theo đó, những người nhập cư lao động ngoài trời tìm đến các bóng râm, dân văn phòng thì che chắn kỹ càng, trú trong những cao ốc có máy lạnh, đi ô tô có máy lạnh và đến các phòng tập thể dục cũng có máy lạnh.

Những người giàu có thì mua đá đổ đầy hồ bơi để ngâm mình. Xa xỉ hơn, họ chọn những chuyến du lịch dài ngày đến châu Âu trốn nóng.

Khi thành lập các bãi biển đêm, chính quyền Dubai cho biết chúng sẽ giúp Dubai trở thành “một thành phố sôi động” với những bãi biển “không bao giờ ngủ”. Nhà chức trách cho rằng đây là một sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân thành phố.

Tuy nhiên, theo The New York Times, sức nóng của thời tiết mới là nguyên nhân chính khiến cư dân và du khách ở Dubai đổ ra biển vào ban đêm.

Cô Falhad Mohammed (32 tuổi), một giáo viên ở UAE, đang trải qua một kỳ nghỉ hè khác lạ. Vì trời quá nóng, cô ngủ vào ban ngày và ra bãi biển vào ban đêm. Trong khi đó, anh Adnan Anwar (29 tuổi), nhà đầu tư bất động sản, chọn bãi biển làm nơi thường lui tới vì nó mang lại cho anh cảm giác tự do.

Cảm giác tự do cũng là điều mà cô Maria Javier (27 tuổi), một người giúp việc, tìm thấy khi đi đến bãi biển Umm Suqeim. Cô Javier cho biết hầu như đêm nào cô cũng đến bãi biển.

“Chúng tôi thực sự có cảm giác trốn thoát vào ban đêm” - cô Javier nói.

Loạt nước phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước phóng xạ Fukushima ra biển (PLO)- Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên phản ứng mạnh chuyện Nhật xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, trong đó Bắc Kinh rắn nhất với lệnh cấm nhập hải sản từ Nhật.

KHOA ĐIỀM