Bắt 2 người tông xe vào công an khi bị kiểm tra

(PLO)- Bị công an yêu cầu dừng để kiểm tra, hai đối tượng cho xe tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến một cán bộ bị thương.

Trước đó khoảng 5 giờ 45 phút, ngày 14-12, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp công an các xã, thị trấn tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Khi tổ công tác đi đến xã Long Hậu, huyện Lai Vung thì phát hiện Đặng Văn Thành (17 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc) điều khiển xe mô tô không gắn biển số chở Lê Thành Quang (42 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cả hai không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, vàcòn tông vào xe đặc chủng của lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy về TP. Sa Đéc.

Đến 6 giờ cùng ngày, cả 2 đối tượng chạy đến đường nông thôn thuộc xã Hòa Thành, huyện Lai Vung thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe. Vẫn không chấp hành, cả hai lại cho xe đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ khiến một cán bộ bị thương. Thành và Quang nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ. Bước đầu Quang khai có năm tiền án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

