Công an vây bắt 10 người tụ tập đánh bạc lúc nửa đêm

(PLO)- Sau thời gian nắm tình hình, Công an huyện Châu Thành, An Giang đã vây bắt 10 người tụ tập đánh bạc lúc nửa đêm ở bãi đất trống, thu giữ hơn 100 triệu đồng

Ngày 23-11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc lúc nửa đêm thu giữ trên 100 triệu đồng.

Theo công an, qua thời gian công tác nắm tình hình, khoảng 22 giờ ngày 22-11, Tổ công tác thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành ập vào bắt quả tang nhiều người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc tổ 6, ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu.

Lợi dụng đêm tối và địa hình phức tạp, các con bạc cố chạy tán loạn ra cánh đồng để thoát thân. Tuy nhiên, các mũi công tác của công an đã vây bắt kịp thời 10 người.

Tang vật thu giữ gồm 3 hột xí ngầu, 10 điện thoại di động, 18 xe mô tô và trên 103 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý.

Triệt phá sòng bạc tiền tỉ của dân 'anh chị' cộm cán ở Đồng Nai (PLO)- Công an triệt phá sòng bạc này tập trung nhiều con bạc là dân “anh chị” có tiền án, tiền sự tại tỉnh Đồng Nai.

HẢI DƯƠNG