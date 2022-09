Bắt 8 người trong đường dây giả là nhân viên ngân hàng cho vay lãi 0 đồng

26/09/2022 12:42

(PLO)- Công an TP Tân An, Long An tiến hành bắt khẩn cấp nhóm người xông vào bệnh viện tấn công bệnh nhân, đập phá tài sản tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Long An xảy ra ngày 25-9.