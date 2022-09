Bắt con nghiện cướp tài sản học sinh ở Vĩnh Long

(PLO)- Sau sáu tháng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, bị can từng có ba tiền án được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

(PLO)- Khi đi trộm xe máy, nhóm trộm cắp thường mang theo một em bé vài tháng tuổi để đóng giả là vợ chồng đang chở con đi chơi nhằm qua mắt người dân và lực lượng công an.

(PLO)- Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp với Công an, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây ngăn một vụ đưa người vượt biên để làm “việc nhẹ lương cao”.

(PLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ nhóm ba thanh thiếu niên chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội để lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

(PLO)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN 28 người gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại “Tịnh thất bồng lai” để xác định mối quan hệ.