Bắt cựu bảo vệ đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh trộm 100 triệu đồng 01/12/2024 14:38

Ngày 1-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đỡ (23 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỡ, công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan vụ án.

Nguyễn Văn Đỡ bị Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CAKG/Quốc Toản

Trước đó, Công an huyện An Minh nhận được tin báo cửa hàng Bách Hóa Xanh (khu phố 3, thị trấn Thứ Mười Một) bị kẻ gian đột nhập trộm hơn 100 triệu đồng. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng điều tra khẩn trương xuống hiện trường, thu nhận dấu vết và truy vết nóng đối tượng gây án.

Khoảng một ngày sau, các chiến sĩ công an bắt giữ Đỡ (23 tuổi, ngụ tại ấp 11B, xã Đông Hưng, huyện An Minh) khi đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang.

Làm việc với công an, Đỡ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, bản thân Đỡ nghiện cờ bạc, thiếu nợ và không có khả năng chi trả nên đã trộm tiền từ cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Do trước đây Đỡ là nhân viên bảo vệ của cửa hàng Bách Hóa Xanh nên nắm được quy luật sinh hoạt và cách quản lý của cửa hàng, từ đó nảy sinh ý định đột nhập cửa hàng Bách Hoá Xanh, phá két sắt lấy trộm tiền.

Sau khi gây án, Đỡ đã bỏ trốn đến TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tại đây, Đỡ đã dùng số tiền trộm được để đánh bạc online và thua gần hết số tiền đã trộm cắp được.