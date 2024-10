Bắt đôi nam nữ dàn cảnh trộm xe trong bệnh viện 29/10/2024 20:11

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Tân An (Long An) khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Đạt (22 tuổi, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Lê Thị Như Linh (24 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an bắt giữ Đạt và Linh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Vào ngày 22-10, Công an TP Tân An tiếp nhận tin báo, tại khu vực giữ xe Bệnh viện Đa khoa Long An (phường 3, TP Tân An) có đôi nam nữ đến tìm xe trong bãi giữ, sau đó nam thanh niên dẫn xe Wave RSX biển số 70K1-271.85 ra ngoài, nói với nhân viên bãi giữ xe là bị mất chìa khóa xe.

Người nữ đi chung giả vờ lục tìm thẻ giữ xe trong giỏ để nam thanh niên dẫn xe ra khỏi khu vực bãi giữ xe rồi tẩu thoát. Do nghi ngờ hai người này dàn cảnh để lừa đảo nên nhân viên đã giữ người nữ lại và báo Công an TP Tân An.

Tại công an, Linh khai nhận cùng với Đạt dàn cảnh nhằm chiếm đoạt xe mô tô nói trên.

Đến ngày 24-10, các lực lượng phối hợp Công an TP Tân An đã bắt Đạt khi đang lẩn trốn tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An cùng tang vật.

Thượng tá Lê Văn Phước (thứ 2, phải qua),Trưởng Công an TP.Tân An trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phá án.

Để biểu dương tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong điều tra, truy xét nhanh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Thượng tá Lê Văn Phước, Trưởng Công an TP Tân An (Long An) đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho 3 tập thể: Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp và Công an phường 3 (Công an TP.Tân An) vì có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án.