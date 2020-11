Cư dân hoang mang vì bảo vệ chung cư bất ngờ 'rút quân'

"Từ sáng đến trưa hôm nay (18-11), công ty bảo vệ tòa nhà đã rút hết nhân viên đi khiến chung cư không có người coi ngó. Toàn bộ tài sản gồm ô tô, xe máy… không có người trông giữ" - một cư dân lô M, chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình phản ánh.

Theo cư dân lô M, chung cư Bàu Cát 2, vụ việc này là do ban quản trị cũ và mới bất đồng ý kiến với nhau kéo dài. Đặc biệt là vấn đề tài chính, bên này tố cáo bên kia và không chịu trả tiền cho các dịch vụ tại chung cư dù cư dân vẫn đóng tiền đều đặn.

Theo cư dân này, việc công ty bảo vệ rút người sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự của chung cư. Chưa kể công tác đảm bảo an toàn hệ thống thang máy, phòng cháy chữa cháy cũng bị ảnh hưởng. Điều này dẫn tới sự bất an của các cư dân sống trong chung cư.



Nhiều cư dân lô M - Chung cư Bàu Cát 2 phản ánh dịch vụ tại chung cư không được đảm bảo. Ảnh: Phan Cường

Trao đổi với phóng viên PLO, đại diện Ban quản lý chung cư Bàu Cát 2 cho biết sự việc công ty bảo vệ rút người đi xảy ra buổi sáng.



"Không phải họ rút toàn bộ nhân viên mà chỉ mặc đồ thường. Đến chiều khúc mắc được xử lý, các nhân viên công ty bảo vệ đã mặc đồng phục và làm việc bình thường" - vị đại diện cho hay.

Theo thông báo của Công ty bảo vệ an ninh Thắng Lợi gửi Ban quản lý và Ban quản trị chung cư Bàu Cát 2 - lô M, trước đó ông Nguyễn Minh Hoàng (Ban quản lý chung cư) có gửi văn bản cho biết sẽ không thanh toán phí bảo vệ cho Thắng Lợi nữa.

Vì vậy, công ty Thắng Lợi đề nghị các bên liên quan, Ban quản trị nhiệm kỳ V, Ban quản trị nhiệm kỳ VI xem xét và cùng đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

"Trường hợp tất cả các bên không tìm được tiếng nói chung, bảo vệ Thắng Lợi sẽ rút dịch vụ bảo vệ ra khỏi lô M từ ngày 18-11 và không chịu trách nhiệm về tài sản, an ninh, trách nhiệm khác liên quan trong tòa nhà..." - văn bản của Thắng Lợi nêu.