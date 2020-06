Tiếp tục cưỡng chế Tràm Chim resort

Cụ thể, sau thời gian tạm ngưng cưỡng chế Tràm Chim resort (tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), UBND huyện Bình Chánh cho biết sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Trần Thị Minh Trang (chủ Tràm Chim resort) nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ cương về trật tự xây dựng.

Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình trên từ ngày 11-6.

Trước đó, hồi đầu tháng 1, để cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort, cơ quan chức năng đã huy động tổ công tác lên đến hàng trăm người từ nhiều lực lượng. Sau đó, việc cưỡng chế được tạm ngưng vì dịp tết Nguyên Đán.

Đến nay, để tiếp tục công việc này, UBND huyện Bình Chánh giao UBND xã Tân Quý Tây chuyển kế hoạch, hồ sơ, sự vụ đến Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, các cơ quan Đoàn thể, các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc huyện tham gia phối hợp.

UBND xã cũng được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh nhân sự, phân công lực lượng, phương tiện và chuẩn bị đầy đủ các phương án, tình huống cho các lực lượng tham gia phối hợp để tiếp tục xử lý dứt điểm các hạng mục vi phạm.

UBND huyện giao Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trên cơ sở rút kinh nghiệm các hạn chế của đợt thực hiện cưỡng chế trước Tết Nguyên đán. Trưởng công an huyện có trách nhiệm chủ động rà soát, nắm chắc tình hình nhằm và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, Công an huyện phải có phương án bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện tham gia cường chế trước, trong, sau thời gian tổ chức cưỡng chế.