Xu hướng giá đất sau đại dịch

Đất nền Hà Nội, TP.HCM đều tăng Theo báo cáo của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, mức tăng giá BĐS trong quý III-2020 tại TP.HCM 15%-20% so với quý trước, Hà Nội cũng tăng 3%-5%. Giá đất nền ở Hà Nội do khan hiếm hàng và thuộc dòng sản phẩm được ưa chuộng nên cũng tăng mạnh. Tại TP.HCM, cũng do khan hiếm nguồn hàng, nhiều nhà đầu tư phải tìm đến đất nền nên tại các huyện ven đô có sự tăng giá mạnh.