Bắt giữ 1 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Long An 29/03/2024 12:55

Ngày 29-3, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, Long An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) đã bắt giữ hai người đàn ông có hành vi xuất cảnh trái phép.

Người đàn ông đang được đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ảnh: CTV

Trước đó, khuya 27-3, tổ công tác phát hiện tại bờ Nam kênh Cái Cỏ (về phía Việt Nam), có hai người đàn ông đang tìm đường sang Campuchia. Tổ công tác ra tín hiệu, khẩu lệnh yêu cầu họ dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra nhanh người đàn ông khai nhận tên Võ Văn Hậu (37 tuổi, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đang đưa người đàn ông Trung Quốc tên Zhang TianShi (SN 1989, ngụ Phúc Kiến, Trung Quốc) xuất cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ người đàn ông đang tìm cách xuất cảnh trái phép. Ảnh: CTV

Hai người này khai, vào khoảng 19 giờ, ngày 27-3, Nat (người Campuchia) điện thoại cho Hậu (quen biết nhau từ trước) xuống thị trấn Tân Hưng rước Zhang TianShi và đưa sang Campuchia với tiền công 1,5 triệu đồng.

Hậu đồng ý, chạy xe máy từ Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng đến bến xe Tân Hưng để đón người.

Gặp nhau tại bến xe, Hậu chở Zhang TianShi đến vườn chuối của một người dân và dẫn Zhang TianShi xuống bờ kênh để đưa sang Campuchia thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.