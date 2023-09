(PLO)-Nam thanh niên mua ma tuý tại Campuchia khi nhập cảnh vào Việt Nam đã bị Bộ đội Biên phòng Long An bắt giữ.

Chiều ngày 25-9, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp với Công an Long An để cũng cố hồ sơ, điều tra xử lý vụ việc 1 nam thanh niên từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam trong người có giấu ma tuý.

Lực lượng biên phòng lấy lời khai của Phạm Vũ Linh. Ảnh: CTV

Theo đó, vào 6 giờ 45 phút ngày 25-9, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện, Đức Huệ, Long An. Tổ kiểm tra xuất nhập cảnh phối hợp với Chi Cục hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm tra xuất nhập cảnh thì phát hiện Phạm Vũ Linh (30 tuổi, xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ) cất giấu hai túi nilong bên trong có chứa 9,39 gram chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Qua làm việc, Linh khai nhận mua số ma túy trên của một người Campuchia không nhớ rõ địa chỉ với giá 2 triệu đồng để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa Linh về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra làm rõ.

HUỲNH DU