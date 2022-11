Bắt giữ bị can chiếm đoạt tiền của ngân hàng rồi lẩn trốn suốt 24 năm

(PLO)- Quá trình làm việc, bị can Hương đã lập khống hồ sơ và chiếm đoạt tiền của ngân hàng rồi lẩn trốn suốt 24 năm.

Ngày 15-11, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Thị Hương (60 tuổi, trú trên địa bàn) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa truy nã từ năm 1998 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, theo quy định tại Điều 135 BLHS năm 1985.

Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm năm 1998, bị can Hương là cán bộ của một chi nhánh ngân hàng ở huyện Hiệp Hòa.

Quá trình làm việc đây, Hương đã lợi dụng lập khống hồ sơ và chiếm đoạt số tiền khoảng 100 triệu đồng của ngân hàng.

Sau khi gây án bị can đã bỏ trốn tại địa phương và liên tục thay đổi chỗ ở cho đến nay.

Bắt cán bộ địa chính huy động vốn rồi chiếm đoạt tiền tỉ (PLO)- Là thạc sĩ làm cán bộ địa chính, Giang đã kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn mua bất động sản rồi chiếm đoạt.

PHI HÙNG