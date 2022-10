Trinh sát bắt bị can 'nổ' lừa chạy dự án ở trung ương chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Để bắt được bị can lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thái là hành trình dài đeo bám, lần theo dấu vết của cảnh sát qua nhiều tỉnh, thành...

Ngày 27-10, các trinh sát Đội truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận, đã di lý Nguyễn Văn Thái (34 tuổi, ngụ Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu) - bị can vừa bị bắt ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về Bình Thuận sau nhiều tháng truy nã gắt gao.

Để bắt được Thái là một hành trình dài đeo bám, lần theo dấu vết của các trinh sát Đội truy nã, truy tìm qua nhiều tỉnh, thành từ Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM đến các tỉnh ĐBSCL.

Theo hồ sơ, năm 2019, bà CTT, ngụ TP Phan Thiết cần vốn kinh doanh và được người quen giới thiệu Thái. Lý do bởi Thái luôn “nổ” có mối quan hệ rộng ở trung ương, chuyên chạy các dự án và vay được tiền từ nguồn vốn ODA với lãi suất thấp.

Thái hứa giúp vay cho bà T số tiền 34 tỉ đồng nhưng phải có đất và mở công ty khai thác khoáng sản thì Thái mới có thể vay giúp được. Tin tưởng, bà T thành lập một công ty TNHH và đi mua đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Thái yêu cầu bà T đưa 2 tỉ đồng để lo giấy phép khai thác khoáng sản và vay 34 tỉ đồng.

Sau nhiều tháng không thấy kết quả, bà T liên lạc thì Thái hứa hẹn vốn vay và giấy phép sắp có, một thời gian sau thì khóa máy cắt liên lạc rồi bỏ trốn. Tháng 3-2020, sau khi bị PC02 ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thái bỏ trốn và rời khỏi nơi ở tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Quá trình lẩn trốn, Thái nhiều lần “cắt đuôi” lực lượng truy nã, truy tìm. Người đàn ông này liên tục di chuyển qua nhiều địa phương, sử dụng tên họ khác và từ lúc trốn đến nay không lần nào trở lại nơi cư trú.

Thậm chí trong thời gian lẩn trốn, có nguồn tin còn cho biết Thái tiếp tục lừa đảo khi vào vai một đại gia thành đạt chuyên mua bán đá thiên thạch.

Các trinh sát lần theo dấu vết của Thái nhiều tháng liền ở nhiều địa phương và phát hiện Thái cặp với một cô gái làm spa ở quận 4, TP.HCM. Tuy nhiên khi ập vào cơ sở này, Thái và người tình đã biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào, kể cả nơi ở trọ.

Truy xét mở rộng, tối 25-10, các trinh sát đã ập vào nhà riêng gia đình người tình của Thái ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt giữ Thái trong sự ngỡ ngàng của gia đình người tình, kết thúc chuyên án.

PHƯƠNG NAM