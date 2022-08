Bắt giữ nghi can trong vụ chém lìa cẳng chân nạn nhân

Ngày 30-8, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi) và Vũ Tá Đăng (28 tuổi, cùng trú trên địa bàn) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hiện Hoàng đã bị bắt giữ, Đăng bỏ trốn nên cơ quan công an đang truy bắt.

Thông tin ban đầu, chiều 13-7, Đăng gọi điện rủ Hoàng đi giải quyết mâu thuẫn với ông NVH (50 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội).

Nhận lời, chiều 14-7, Hoàng mượn một chiếc xe máy chở Đăng đi. Trước khi đi, Đăng đưa cho Hoàng một biển số xe để lắp, nhằm tránh bị phát hiện còn Đăng mang theo một con dao.

Sau một lúc phục kích trước nhà ông H nhưng không thấy đối phương nên cả hai quay về.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15-7, Đăng gọi điện và Hoàng về phòng trọ lấy dao rồi cả hai đi đến đường tỉnh lộ 427.

Tại đây, phát hiện ông H đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng xuống xe, áp sát từ phía sau, dùng dao chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an huyện Thường Tín và một số quận, huyện vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Sau gần một tháng truy bắt, ban chuyên án bắt giữ được Hoàng và đang truy bắt nghi can còn lại.