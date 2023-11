(PLO)-Về vụ án mạng tại Hải Phòng, sau khi đã bỏ trốn về Thanh Hoá, Nguyễn Ngọc Thành lại quay trở lại Hải Phòng, thì bị cơ quan công an bắt giữ trên quốc lộ 10.

Tối 6-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng, chiều cùng ngày, tổ công tác Công an quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trạm CSGT Quang Trung (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Thành, khi nghi phạm này đang trên đường quay trở lại Hải Phòng tại km36 quốc lộ 10 hướng Thái Bình sang Hải Phòng.

Nguyễn Ngọc Thành, 20 tuổi, trú tại Quảng Xương, Thanh Hoá là nghi phạm trong vụ án mạng tối qua, 5-11, trên phố Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Nguyễn Ngọc Thành bị bắt giữ khi đang trên đường quay lại Hải Phòng. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, từ mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, tối 5-11, Nguyễn Tùng Dương (17 tuổi, trú tại phố Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng Nguyễn Thành D., Chu Tiến Đ., Đinh Gia H. (đều 18 tuổi, cùng trú tại quận Lê chân, Hải Phòng) điều khiển hai xe máy đi qua số nhà 115 Trần Phú tìm gặp Nguyễn Ngọc Thành để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến trước cửa nhà số 115 Trần Phú, nhóm của Nguyễn Tùng Dương gặp, chặn xe của Nguyễn Ngọc Thành (khi này đang ngồi sau xe) và xảy ra xô xát.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Ngọc Thành đã rút trong túi quần ra một con dao bấm và tấn công về phía nhóm của Nguyễn Tùng Dương.

Hậu quả, Nguyễn Tùng Dương thiệt mạng, còn Nguyễn Thành D. trong nhóm của Dương bị thương.

Nguyễn Ngọc Thành sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, về địa bàn Quảng Xương, Thanh Hoá lẩn trốn. Chiều hôm nay, 6-11, trên đường quay trở lại Hải Phòng thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Thành đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thành về hành vi giết người, để điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC SƠN