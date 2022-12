Bắt giữ người đàn ông trộm vàng của phụ nữ để trả nợ và tiêu xài

(PLO)- Người đàn ông 65 tuổi lẻn vào nhà dân trộm vàng rồi mang đi bán lấy tiền trả nợ.

Chiều 13-12, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn An (65 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhà chị NTH (45 tuổi, trú xã Cát Văn) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm vàng và trang sức bằng vàng. Tổng trị giá vàng bị mất trộm khoảng 85 triệu đồng.

Ngày 8-12, chị H đã trình báo lên Công an huyện Thanh Chương. Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thanh Chương đã cử lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra.

Hai ngày sau, ông An bị bắt giữ.

Tại công an, ông An khai nhận sau khi trộm được vàng đã mang đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

